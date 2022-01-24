توقف حركة الملاحة في مطار اسطنبول بسبب موجة ثلوج قوية

أعلنت إدارة مطار اسطنبول الدولي، الاثنين، تعليق جميع رحلات الطيران القادمة والمغادرة حتى الساعة 18:00 من اليوم بسبب موجة الثلوج التي تجتاح المدينة.

وأعلنت الإدارة العامة للمطارات المدنية عبر "تويتر" أن العمليات في المطار توقفت مؤقتا "بسبب الظروف الاستثنائية" التي خففت من إمكانية الرؤية على المدارج وأنها ستستأنف عند الساعة 18:00مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت سلطات الطيران المدني إنها المرة الأولى التي تعلّق فيها حركة مطار "اسطنبول هافاليماني" منذ افتتاحه.



أما مطار صبيحة كوكجن الواقع على الجانب الآسيوي من المدينة، فهو يعمل بشكل طبيعي الاثنين رغم بعض التأخير.

وفي سياق متصل، أعلن والي اسطنبول، علي يرليقايا، انتهاء ساعات الدوام في المؤسسات الرسمية في الساعة 15:30 بحسب التوقيت المحلي بدلا من الساعة 17:00.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" أن هذه الخطوة تأتي بناء على تحذيرات المديرية العامة للأرصاد الجوية حول ازدياد وتيرة هطول الثلوج في ساعات المساء.