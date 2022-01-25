أخبار اليمن : أجواء شديدة البرودة.. الشوافي يحذر المزارعين

أجواء شديدة البرودة.. الشوافي يحذر المزارعين
نبّه الفلكي عدنان الشوافي، المزارعين اليمنيين في الأحواض والمرتفعات الجبلية من آثار موجة شديدة البرودة، قد تؤثر على محاصيلهم الزراعية، بدءاً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبلة.
وتوقع الفلكي الشوافي استمرار انخفاض درجة الحرارة الصغرى، داعياً المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.
وأوضح الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن الليلة أكثر برودة من الليلة الماضية، وأن شدة التنبيه للمزارعين بالمستوى الثاني (اللون الاصفر) وتتطلب توخي الحذر.
وحث الفلكي اليمني رعاة المواشي على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم من آثار البرودة الشديدة.
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