لماذا سميت العاصفة باسم “هبة” وما دخل أسماء النساء في تسمية الأعاصير والعواصف

العاصفة هبة ولماذا سميت بهذا هبة، كثرت مؤخرا التقلبات الجوية وتغيرات المناخ وذلك بسبب تسرب الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وكثرة النشاط البشري لحرق الوقود مثل النفط والفحم، مما أدى إلى الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، و انحباس الغازات مثل غاز ثاني أكسيد الكربون، ويرجع تسمية العواصف والأعاصير بأسماء نساء لعدة أسباب سنتناولها في هذا المقال.

ما سبب تسمية العواصف باسم نساء

يرجع تسمية العواصف لأسماء نساء لعدة أسباب، أهمها أهمها هو سبب تاريخي يرجع إلى النصف الأول من القرن العشرين، فقط أطلق قبل ذلك أسماء” زينة وهدى أو نور، وحدث ذلك أيضا أثناء الحرب العالمية الثانية حيث كان يسمي الجنود العواصف والأعاصير بأسماء زوجاتهم وأمهاتهم.

قررت الأرصاد الجوية عام 1950،إعطاء أسماء العواصف بأسماء مختلفة مثل Able وBaker وCharlie وDog و EASY حيث تشكلت العديد من العواصف المتتالية مما أحدث ارتباك وخلط.

وبعد مرور فترة من الزمن حوالي عشرين سنة تكررت نفس الأسماء السابقة مرة أخرى كما أحدث خلط مرة أخرى.

بدأ مكتب الأرصاد الجوية بتجديد لائحة الأعاصير العواصف كل ست سنوات واستبدال جميع الأسماء السابقة وذلك عام 1979.

لماذا سميت العاصفة القادمة باسم “هبة”

في الأحواض الأطلسية فيتم استخدام أسماء النساء الإنجليزية والإسبانية والفرنسية، تسجل العواصف لكن لا يتم تسمية العواصف باسم شخص بعينه ولا يمكنك طلب تسمية إعصار باسمك، فهذه العملية برمتها مهمة جدا للأرصاد الجوية لعدم الخلط بين العواصف الجوية المختلفة التي حدثت في العاصفة ،وتسميته بأسماء النساء من اللطيف ومن الأسهل لتلطيف من الأجواء ، وعدم الخلط بين العواصف المختلفة .