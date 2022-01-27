أعلنت السلطات الفلسطينية الإفراج عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين في تركيا الموقوفين إثر محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أحمد الديك إن "جهود سفارة دولة فلسطين والسفير فائد مصطفى مع الجهات التركية المختصة في متابعة قضية المواطنين الفلسطينيين الموقوفين في مراكز الاحتجاز التركية على إثر محاولاتهم للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أثمرت عن الإفراج مساء أمس عن حوالي 16 شخص من جنكري".
وأضاف الديك أنه "من ضمن قائمة الأسماء التي رفعتها السفارة، منهم من جوازه معه ومنهم من لا يحمله وصباح هذا اليوم تم الإفراج عن المحجوزين في ايدن جميعا مع الأطفال وعددهم 20 مواطنا كما تم الإفراج عن مجموعه آخرى بما فيها عائلة تتكون من أم وخمسة أطفال".
وأشار إلى أن "سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية ستستمر في المتابعة مع الجهات التركية المختصة من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين".
وأشاد الديك بتجاوب الجهات التركية المختصة مع المطلب الفلسطيني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفراج عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين في تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.