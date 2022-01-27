أعلنت السلطات الفلسطينية الإفراج عن عدد من المحتجزين الفلسطينيين في تركيا الموقوفين إثر محاولتهم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني أحمد الديك إن "جهود سفارة دولة فلسطين والسفير فائد مصطفى مع الجهات التركية المختصة في متابعة قضية المواطنين الفلسطينيين الموقوفين في مراكز الاحتجاز التركية على إثر محاولاتهم للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا أثمرت عن الإفراج مساء أمس عن حوالي 16 شخص من جنكري".

وأضاف الديك أنه "من ضمن قائمة الأسماء التي رفعتها السفارة، منهم من جوازه معه ومنهم من لا يحمله وصباح هذا اليوم تم الإفراج عن المحجوزين في ايدن جميعا مع الأطفال وعددهم 20 مواطنا كما تم الإفراج عن مجموعه آخرى بما فيها عائلة تتكون من أم وخمسة أطفال".

وأشار إلى أن "سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية ستستمر في المتابعة مع الجهات التركية المختصة من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين".

وأشاد الديك بتجاوب الجهات التركية المختصة مع المطلب الفلسطيني.