جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية الليبية اليوم الخميس مقتل 4 أشخاص من تنظيم (داعش) الإرهابى، وتدمير الآلية التى كانت تقلهم خلال اشتباكات مسلحة مع الدوريات الأمنية المكلفة والقوى المساندة بمنطقة جبل عصيدة غرب مدينة القطرون.





وقالت الوزارة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية - إن "مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابى (داعش) اعتدت على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب بالقرب من جبل (عصيدة) غرب القطرون بحوالى ( 80 ) كلم؛ نتج عنه مقتل 3 عناصر من أبناء الوطن". وأوضحت أن ظهور مجموعة تابعة للتنظيم الإرهابى "داعـش" بالجنوب الغربى لليبيا؛ يهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمنى وترهيب الأمنين، مؤكدة عزمهـا الدائم على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية الليبية: مقتل 4 أشخاص من داعش فى هجوم غرب مدينة القطرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.