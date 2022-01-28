لقاءٌ أميركي - كويتي مُرتقب.. وملف لبنان على طاولة البحث

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيجتمع مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، يوم الأربعاء المقبل.

ووفقاً للخارجية الأميركية ، فإنه من المتوقع أن يناقش بلينكن والصباح الملف اللبناني.

ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة الصباح إلى لبنان قبل يومين، حيث التقى الرؤساء الـ3 ميشال عون، نبيه بري ونجيب ميقاتي.

وفي موضوع اخر بينت الخارجية ان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن مستجدات الملف الأفغاني ومحادثات فيينا .

وكالات