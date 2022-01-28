نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي madrasati بعد تطبيق نمط التعليم المدمج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة مدرستي madrasati للطلاب والكادر التعليمي لتسجيل الدخول إلى مدرستي الصفحة الرئيسية بالحساب الشخصي لمنسوبي التعليم وأولياء أمور الطلاب والطالبات، حيث من المقرر أن يبدأ الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني وفقاً لخطة التقويم الدراسي الجديد ذات الثلاث فصول اعتباراً من يوم الأحد القادم بتاريخ السابع والعشرون من شهر جمادي الآخرة 1443 الموافق لتاريخ الثلاثون من شهر يناير الجاري 2022م، ومن خلال المقال يمكنكم الحصول على رابط منصة مدرستي التعليمية المباشر لتسجيل الدخول إلى حساب الطالب أو الكادر التعليمي، كما يمكنكم الحصول على رقم منصة مدرستي للتواصل مع الدعم الفني لتقديم الاستفسارات.

رابط منصة مدرستي madrasati

أطلقت وزارة التعليم عام منصة مدرستي للتعليم عن بعد في ظل جائحة فيروس كورونا لتقديم المادة العلمية للطلاب والطالبات بشكل إلكتروني من أجل المحافظة على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي العملية التعليمية، وقد استمر طلاب المرحلتين رياض الأطفال والابتدائي في تلقي دروسهم عبر منصتي مدرستي وروضتي على مدار عامين، لتصدر الوزارة قرارها بالعودة الحضورية للمدارس لهاتين المرحلتين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقد تم وضع خطة تعليمية من جانب الوزارة للعمل على تطبيق نمط التعليم المدمج بعد مواصلة الطلاب رحلتهم الدراسية بالمدارس بشكل حضوري، حيث يتيح النمط المدمج الانتقال المرن بين التعليم الحضوري بالمدارس وتلقي الدروس ومتابعة العملية التعليمية عن بعد من خلال منصة مدرستي 1443، ويعتبر ذلك امتداداً لما يتم تطبيقه بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وتعتبر هذه المرحلة مرحلة جديدة للتعليم المرن والشامل.

وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى تطوير العملية التعليمية بما يناسب الوقت الحاضر من متطلبات، فخلال الجائحة لم تتوقف الدراسة للطلاب ولكن تم نقلها بدلاً من أن تكون حضورية إلى عن بعد لمعالجة الفاقد التعليمي وفقاً للخطة الموضوعة من جانب الوزارة، وقد حقق التعليم الإلكتروني عبر منصة مدرستي وزارة التعليم العديد من النجاحات، فهي ضمن أفضل أربعة نماذج في التعليم الرقمي وأبرز خدماتها يتمثل في التالي:

تقويم الطلاب – توفير المناهج والمقررات الدراسية – حضور الحصص – التواصل مع أولياء الأمور – التواصل المستمر بين الطالب والمعلم – الواجبات الدراسية – أداء وتنفيذ الاختبارات – الجدول الدراسي – إدراج الأهداف التعليمية – بنك الإثراءات.

وقد أكدت الوزارة على أن استخدام نموذج التعليم المدمج لمراحل التعليم العام جاء بعد أن تم وضع كافة الحلول لتخطي التحديات وتحقيق العودة الآمنة للمدارس، وقد تم توفير المنصات الرقمية مثل منصة مدرستي والبدائل التعليمية الأخرى مثل قنوات عين الفضائية وغيرهم للتكيف مع البيئات الرقمية الجديدة، ومن يرغب في الحصول على رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي madrasati التعليمية (schools.madrasati.sa).

منصة مدرستي وزارة التعليم 1443

استعدت وزارة التعليم لعودة الطلاب للمدارس بشكل حضوري من خلال التطهير والتعقيم الدوري للمرافق بالمدرسة، وتطهير الأسطح مثل مقابض الأبواب والتنظيف والتطهير الدوري للفصول، والتأكيد على توفير مستلزمات التطهير، والحرص على التهوية الجيدة وفتح النوافذ، وإلغاء برادات المياه في المدارس من أجل المحافظة على سلامة الجميع وتحقيق العودة الآمنة للمدارس.