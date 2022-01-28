إعصار شديد يجتاح نيويورك ويتسبب فى إلغاء 1800 رحلة طيران

جدة - نرمين السيد - وتعرضت السواحل الأمريكية المطلة على المحيط الأطلسى لظروف جوية شديدة القسوة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن روب كارولان، صاحب إحدى شركات الأرصاد الجوية قوله إن عاصفة من الثلوج بارتفاع يصل إلى 10 بوصات (25.4 سم) ستضرب جميع أنحاء مدينة نيويورك، فى حين سيصل ارتفاع الثلوج فى لونج آيلاند الشرقية وبوسطن إلى نحو 18 بوصة.
وأضاف كارولان أن العواصف الثلجية بارتفاع بوصات عدة ستهب أيضا على العاصمة واشنطن بعد ظهر الجمعة، بالتوقيت المحلى.
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