الاوراق المطلوبة للحصول على تعويضات إزالة المناطق العشوائية‬⁩ في جدة 1443

ننشر آخر أخبار تعويضات إزالة المناطق العشوائية في جدة حيث أعلنت الأمانة العامة الآن عن بدء استقبال طلبات التعويض في تاريخ 30 يناير 2022 حيث يتم إزاللة العشوائيات بالكامل، نظرًا لأن الحكومة السعودية تحرص على إعادة إعمار هذه المناطق ولكن بصورة آمنة وحضارية، حيث يتم البناء اعتمادًا على كود البناء، واتخاذ كل معايير الأمن والسلامة، كما يتم العمل على توفير مختلف أنواع الخدمات، المرافق، مع الحرص على توفير طرق منظمة.

طريقة الحصول على تعويضات إزالة المناطق العشوائية

أعلنت أمانة جدة أن هناك عدد من التعويضات التي سوف يتم منحها للمتضررين الذين تهدمت منازلهم، حيث يجب على كل مواطن تهدم منزله أو صدر له قرار بالإزالة أن يتوجه إلى اللجنة الخاصة بالهدد التي توجد في منطقته، ويأخذ معه جميع الأوراق والمستندات، عند وصوله إلى اللجنة سوف يمكنه التعرف على جميع الشروط المطلوبة، والتعرف على التعويضات التي سوف يمكنه الحصول عليها، ويختلف التعويض من شخص إلى شخص آخر بناءً على مدى استيفاء كل فرد للشروط المطلوبة، وأيضًا صرحت عن توفر الحصول على تعويضات بصورة رقمية وجاء القرار كما يلي:

خريطة الهدد في جدة

يُمكنك معرفة خريطة جدة عبر زيارة أمانة جدة حيث تعمل بكل طاقتها وجهدها للتخلص من جميع الأحياء العشوائية التي توجد في جدة، وإعادة الشكل الحضاري المتميز لهذه المدينة السياحية، ومن أهم المناطق العشوائية التي تحتوي عليها الخريطة ما يأتي:

حي ثول به 10906 نسمة، مساحته 2.6 كم مربع.

حي البغدادية به 19390 فرد، مساحته 0.953 كم مربع.

الكندرة يسكن به 29973 فرد، مساحته 0.821 كم مربع.

حي الهندواية يسكن به 44385 نسمة، مساحته 1.021 كم مربع.

حي السبيل يسكن به 23974 نسمة، مساحته 2.30 كم مربع.

النزهة يسكن به 7973 نسمة، مساحته 0.48 كم مربع.

الرحاب يسكن به 5096 نسمة، مساحته 0.19 كم مربع، وجاء في آخر اخبار الهدد الآتي:

أسباب إزالة المناطق العشوائية في جدة

هناك الكثير من الأسباب التي دعت الحكومة السعودية إلى إزالة المناطق العشوائية من جدة، ومن أهم هذه الأسباب ما يلي: