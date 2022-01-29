نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2022 وسعر تذكرة الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2022. يعتبر من أبرز الأمور التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية. وذلك بالتزامن مع افتتاح الدورة رقم 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب في عام 2022. ويرغب الكثير من الحماهير في الحصول على تذاكر معرض الكتاب من أجل الدخول لساحة المعرض والتي تشمل عدة قاعات مختلفة في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس. وفي غضون ذلك نتناول معكم في السطور التالية رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2022 وأسعار التذاكر المعلنة.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2022

وقبل التعرف على تفاصيل رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2022. نشير إلى أن الهيئة العامة للكتاب افتتحت الدورة التي تحمل رقم ثلاثة وخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب مساء يوم الأربعاء الماضي. في حين بدأ المعرض في استقبال زواره منذ صباح يوم الخميس. وتستمر فعاليات المعرض لمدة ثلاثة عشر يومًا متواصلًا. اعتبارًا من يوم السادس والعشرين من شهر يناير الجاري وحتى يوم السابع من شهر فبراير المقبل 2022.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2022

وجاءت سعر تذكرة معرض الكتاب لعام 2022. بـ 5 جنيهات للفرد الواحد. وذلك حسبما حددته الهيئة العامة للكتاب خلال هذه الدورة. إضافة إلى ذلك فقد أوضحت الهيئة أن الدخول للأطفال تحت 12 سنة وأيضًا كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة والمرافقين لهم. تتم بشكل مجاني دون حجز تذكرة. وفي السياق ذاته فقد أشارت الهيئة إلى أن عملية حجز تذاكر معرض الكتاب تتم بشكل إلكتروني.

رابط حجز تذاكر معرض الكتاب

في السطور التالية نتناول معكم رابط حجز تذاكر معرض الكتاب 2022. والذي هو من خلال «موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب». حيث يتم دفع سعر تذكرة الدخول عبر الموقع بشكل إلكتروني وذلك من خلال الكريديت كارد. أو من خلال خدمات دفع فوري أو خدمات الكاش. أو من خلال شباك الحجز على بوابات المعرض. إضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للكتاب منحت الزوار الدخول إلى المعرض دون تقديم شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا.