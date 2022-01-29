نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة mti الرياضية الجديدة الناقلة لنهائيات كأس أمم افريقيا 2022 مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم تردد قناة mti الرياضية والتي زاد البحث عنها بشكل كبير بين المتابعين ومتابعات كرة القدم وخاصة الأفريقية، حيث أعلنت قناة mti الرياضية الجديدة عبر منشور من عبر صفحتها على الفيس بوك عن إذاعتها لمبارتين من مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 وهذا مجانا وبدون تشفير، وسنتعرف معكم على تردد القناة الجديدة والتي سيتم افتتاحها قريبا، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

وقد تابعنا مع حضراتكم في الأيام القليلة الماضية ومنذ أن بدأت البطولة، حيث تابعنا معكم القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم افريقيا، والتي كانت تعمل بالفعل ونقلت العديد من المباريات بالبطولة حتى الآن، وقد تابعنا معكم ترددات القنوات الناقلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 على مختلف الأقمار الصناعية، والتي تضمنت قناة بلغارية وأخرى إيرانية.

وأما بالنسبة للقنوات الرسمية التي تنقل البطولة على النايل سات فلا يوجد سوى قناتين نقلتا الأحداث الخاصة بالبطولة على شاشاتها، والتي ستنضم لهم قناة mti الرياضية في حالة إذاعتها للمباريات التي زعمت أنها ستنقلها في ربع النهائي، هذه القنوات كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب

أما بالنسبة للقنوات التي ستنقل مباراة مصر والمغرب فإنه سيتم نقلها على القنوات التالية، والتي من ضمنها قناة الجزائرية 1، والتي فجرت مفاجأة لجميع المصريين بنقل المباراة على شاشاتها، والقنوات هي:

بي ان سبورت ماكس 1.

الجزائرية الارضية.

تردد قناة mti

وسنتعرف معكم على التردد الخاص بالقناة الرياضية الجديدة، والتي سيتم افتتاحها بيوم السبت 29 يناير 2021، والتي زعمت أنها ستنقل مبارتين في ربع نهائي امم افريقيا وهم:

مباراة بوركينا فاسو ضد تونس.

مباراة غامبيا ضد الكاميرون.

تردد قناة mti الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11938.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

ويمكنكم تنزيلها عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على تركيب، وبعدها تختار قائمة الترددات الخاصة بنايل سات، ثم تضيف التردد بالبيانات كما هو موضح.