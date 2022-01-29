ألمانيا تسجل 189166 إصابة جديدة بكورونا و182 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و618245 بعد تسجيل 189166 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117666 بعد تسجيل 182 وفاة جديدة.