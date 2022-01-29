بينيت: لا تفاوض مع السلطة ولا دولة فلسطينية

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت، على رفضه أى عملية سياسية مع الفلسطينيين ما دام فى منصبه، معتبرًا أن عملية سياسية من هذا النوع ستسقط الحكومة، مؤكدًا أنه لا يزال يمينيًا ويعارض إقامة دولة فلسطينية.





وحسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، قال بينيت فى مقابلات مع صحف إسرائيلية، صباح اليوم، إن "الوزيرين يائير لابيد وبينى جانتس لا صلاحية لهما للتحرك فى القضية السياسية". وفى سياق متصل، أشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، إلى أن رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس ـ وهو قيادى إخوانى ـ هو السياسى العربى الأول فى التاريخ الإسرائيلى الذى يعترف بأن إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودى.

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