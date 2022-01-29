كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis hrsd gov sa رابط التقديم 1443

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عمر شويل - جدة كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية 1443 بعد نفاذ برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد هو من أهم الأسئلة التي وردت إلينا على مدار الفترة الماضية، ويرجع ذلك لرغبة العديد من المواطنين والمواطنات في الالتحاق بالبرنامج المطور للاستفادة من المبالغ المرصودة للمستحقين بعد دراسة حالة الطلب المقدم من جانبهم من قبل الجهة المختصة، وقد اختلف نظام الضمان الاجتماعي اختلافاً كبيراً عما كان في السابق، حيث كان ينظر البرنامج قديماً إلى حالة المتقدم الاجتماعية وعمره، بينما ينظر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى الحالة الاقتصادية أو المادية للفرد المستقل والأسرة المقيمة في ذات المسكن، ومن خلال المقال نوضح طريقة التسجيل في الضمان المطور 1443، ومعايير أو شروط الاستحقاق بعد إعلانها وتطبيقها بشكل رسمي، كما يمكن الإطلاع على حاسبة الضمان الاجتماعي الجديد لمعرفة القيمة المستحقة وفقاً لعدد أفراد الأسرة.

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443؟

بعد إعلان نفاذ نظام الضمان الاجتماعي الجديد رسمياً من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة الربية السعودية في منتصف نوفمبر للعام الماضي، فقد أقبل العديد من لمواطنين والمواطنات على منصة الدعم والحماية الاجتماعية للتقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث أوجبت الوزارة على كافة المتقدمين ضرورة تسجيل حساب جديد في منصة الضمان الاجتماعي الإلكترونية.

وذلك بعد أن تم نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها، وبناءً على ذلك فقد أصبح موقع الضمان المطور هو المختص باستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بالحماية الاجتماعية والإعانات المقدمة ضمن برنامج الضمان الاجتماعي، وهذا ما أكدت عليه الوزارة، حيث يتاح التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق منصة الدعم والإعانات الاجتماعية التي يمكن تسجيل الدخول إليها من خلال اتباع الرابط الرسي التالي (sbis.hrsd.gov.sa)، ثم إنشاء مستخدم جديد عن طريق اتباع مراحل التسجيل الموضحة بالخطوات التالية:

أولاً: النقر على أيقونة تسجيل جديد في موقع الضمان الاجتماعي الصفحة الرئيسية.

ثانياً: تعبئة البيانات اللازمة (الهوية – تاريخ الميلاد – الجوال – إنشاء كلمة المرور) ثم الموافقة على الشروط والأحكام والنقر على “تسجيل”.

ثالثاً: إدخال رمز التفعيل الوارد إليك برسالة نصية لتوثيق الجوال وربطه بالحساب.

رابعاً: إدخال الهوية وكلمة المرور، وبذلك يكون المتقدم قد أنشأ حساباً على المنصة بنجاح.

خامساً: البدء في تعبئة بيانات الملف الموحد المكون من تسعة خانات وهم (البيانات الشخصية – السكن – الدخل – التابعين – التعليم – العمالة – التراخيص – الممتلكات – تأكيد المعلومات).

سادساً: الانتقال لخيار المنازل، ثم تكوين منزل وتعبئة البيانات بعد اختيار نوع الوحدة السكنية (مستأجر – مملوك).

سابعاً: الانتقال إلى البرامج واختيار “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم النقر على تقديم.

ثامناً: اختيار المنازل التي ترغب في شمولها بالطلب المقدم.

تاسعاً: إسناد التابعين لديك في المنزل المناسب.

عاشراً: الإطلاع على الإقرار والموافقة عليه، ثم النقر على زر تقديم، ثم تأكيد،ويمكنكم الإطلاع على إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور أو طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قد تختلف شروط البرنامج المطور عن شروط الضمان السابق في العديد من الأمور خاصةً عدم النظر لسن المتقدم ولا إلى حالته الاجتماعية سواء كان المتقدم أو المتقدمة “متزوج – أعزب – مطلقة – أرملة”، ولكنه اعتمد فقط على الدخل الشهري للأسرة، فعند عدم تجاوز دخله الشهري للحد المانع، فمن المقرر أن يستحق الحصل على المعاش وفقاً لآلية النظام المطور، وقد أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التقديم على الضمان الاجتماعي المطور والتي يمكن إجمالها بالتالي:

الإقامة الدائمة في المملكة على مدار العام السابق على تاريخ التقديم. خصص البرنامج لدعم المواطنين السعوديين فقط باستثناء بعض الفئات وهم (زوجة المواطن السعودي ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). وجوب انخفاض الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للضمان وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة). استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة، وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة. عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة. ألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة.

ويتاح التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مكتب الضمان أو مراكز العناية بالعملاء، فمن خلال منصة الدعم يمكن إكمال الملف الموحد والانتهاء من التقديم على البرنامج كما هو موضح في إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443.

ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الموحد أو الإطلاع على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية المعتمدة، ومعرفة الحد الأعلى للضمان وفق الجدول الجديد المقرر الحصول حال الأهلية والاستحقاق بناءً على عدد الأفراد، إلى جانب التعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية بعد صدور نتائج الأهلية والاستحقاق، يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.