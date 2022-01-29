أخبار اليمن : قصف تجمعاً للمرتزقة في شبوة بصاروخ باليستي

قصف تجمعاً للمرتزقة في شبوة بصاروخ باليستياستهدفت القوة الصاروخية فجر اليوم، تجمعاً لمرتزقة ودواعش العدوان الأمريكي الإماراتي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان، أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي تجمعاً كبيرا لمرتزقة ودواعش الإمارات في مديرية عسيلان، وكانت الإصابة دقيقة.

وأكد العميد سريع أن الاستهداف نتج عنه مصرع وإصابة أكثر من 40 مرتزقا بينهم قادة وتدمير عدد من الآليات.