أخبار اليمن : صنعاء تتوعد: جرائم العدوان لن تمر دون عقاب

صنعاء تتوعد: جرائم العدوان لن تمر دون عقابعبّرت وزارة الخارجية عن الامتنان لأحرار وشرفاء العالم، أشخاصاً وحكومات، على تضامنهم ومواقفهم المشرّفة إزاء معاناة الشعب اليمني، ودعمهم ومساندتهم لليمنيين بروحٍ من الإنسانية والوفاء.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن ودعم أحرار العالم للشعب اليمني عزّز من صموده وإيمانه بسيادة مبادئ الحرية والإنسانية، رغم نزعة الإجرام والوحشية التي تمارسها القوى العدائية الدولية، وأدواتها المحلية والإقليمية.

وأكدت أن جرائم العدوان لن تمر دون عقاب.. لافتة إلى تمسك اليمنيين بحقهم الفطري والمشروع في حماية أنفسهم، والدفاع عن سيادة واستقلال بلدهم.

وقال البيان: "إن أية إدانات سلبية تُعد أصغر وأدنى من أن تنال من حق اليمنيين المشروع في الدفاع عن النفس، وتعتبرها مواقف غير مسؤولة لا تمثل سوى حافز يفاقم من معاناة وأوجاع الشعب اليمني، ويشجّع الطرف المعتدي على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، كما ويعيق جهود السلام، إضافةً إلى أنه يمثل عنصراً رئيسياً في إطالة أمد الحرب".