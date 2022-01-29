أخبار اليمن : رصد 75 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعة

رصد 75 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة في 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق خلال الـ24 ساعة الماضية 75 خرقاً لقوى العدوان في محافظة الحديدة.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن من بين الخروقات، غارة للطيران الحربي على حيس و3 غارات للطيران التجسسي على حيس والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً، تحليق طائرات حربية وتجسسية في أجواء حيس والجبلية و20 خرقاً بقصف مدفعي و33 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.