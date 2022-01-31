رقم الضمان الاجتماعي المطور 1443 إلكترونياً السعودية وخطوات التقديم

رقم الضمان الاجتماعي المطور حيث يتم استخدام رقم الضمان الاجتماعي المجاني الموحد في مدن مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويسمح للمواطنين بالتواصل مع مسؤولي وزارة المملكة،وتقديم الأسئلة والطلبات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والتي يتم دفعها شهريًا أيضًا، كما تتلقى معلومات حول الأمان الثابت ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وإتاحتها لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تحسين قنوات الاتصال يمكن إرسال جميع الشكاوى عن طريق الاتصال بالرقم المجاني.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني

رقم الضمان الاجتماعي الشامل المجاني والذي يتم استقبال المكالمات كل يوم من السبت إلى الخميس، من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 8:00 مساءً ، وذلك بفضل التوزيع المجاني لهذا الرقم من وزارة الموارد البشرية، حتى يتمكن المواطنون من الاتصال بوزارة الضمان الاجتماعي يجب إبلاغهم بالضمان الاجتماعي الذي يتم الحصول عليه شهريًا

والذي تدفعه وزارة الضمان الاجتماعي الموحد رقم 19911. رقم دائرة الضمان الاجتماعي للمرأة هو +114255711966. استمارة مكتب الضمان الاجتماعي +11477888966 12484 هو الرقم الخاص بصندوق البريد. 11157 هو الرمز البريدي.

الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي بالرياض المجاني

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية الحصول على معلومات عن رقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

من الآن فصاعدًا يمكنك الوصول إلى الموقع الرسمي لشركة الضمان الاجتماعي.

اختر الخدمات الإلكترونية من القائمة الموجودة.

ضع المعلومات التالية في الاعتبار:

رقم الهوية.

بريد الالكتروني.

رقم الهاتف للهاتف المحمول.

رمز التحقق

حدد “إرسال” من القائمة.

املأ الفراغات برمز التفعيل الذي تلقيته عبر البريد الإلكتروني.

أدخل بيانات الطلب، والتي تشمل:

الاسم الرباعي

رقم الضمان الاجتماعي الخاص به

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة 1443

يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة ذوي الدخل المنخفض باتباع الخطوات التالية: