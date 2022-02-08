نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تشفير .. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس اليوم الثلاثاء 8-2-2022 مجاناً في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس مجاناً بدون تشفير في نصف نهائي كأس العالم للأندية واحد من الأمور التي تشغل بال جميع عشاق ومحبي الشياطين الحمر في كل مكان، حيث تترقب الجماهير لقاء النادي الأهلي اليوم أمام بالميراس بطل أمريكا الجنوبية وسط آمال وطموحات كبيرة بأن يحقق الأهلي انتصاراً جديداً في البطولة، ويتأهل للدور النهائي لمواجهة الفائز من مباراة الهلال وتشيلسي، حيث ستكون مباراة الأهلي أمام بالميراس غاية في القوة والإثارة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز، ومن خلال المقال، نتابع مع حضراتكم تردد القنوات المفتوحة التي ستذيع ماتش الأهلي اليوم في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية أمام بالميراس البرازيلي، وموعد المباراة، والتشكيل المحتمل للشياطين الحمر اليوم بعد عودة اللاعبين الدوليين لمساندة الفريق خلال باقي مباريات البطولة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس بدون تشفير

يستعد النادي الأهلي لمواصلة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة غاية في القوة أمام فريق بالميراس البرازيلي، والذي يمتلك العديد من العناصر القوية في كافة المراكز، ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة مونديال العالم بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بنتيجة هدف دون رد من توقيع محمد هاني، بينما سيلعب فريق بالميراس أولي مبارياته في البطولة، وستكون بطولة كأس العالم للأندية منقولة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية، وكذلك قنوات أبوظبي الرياضية، وذلك بعدما شلت مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية بالفوز بحقوق بث مباريات البطولة لهذا العام، ولهذا يجد الكثير من الجماهير صعوبة في متابعة مباريات البطولة، وسوف نوفر لجميع المتابعين تردد القنوات المجانية التي يتنقل مباراة الأهلي وبالميراس بدون تشفير عبر جميع الأقمار الصناعية

توقيت مباراة الأهلي وبالميراس اليوم

تم تحديد موعد مباراة الأهلي وبالميراس اليوم الثلاثاء الموافق 9-2-2022 في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية على ملعب آل نهيان وفق التوقيتات التالية:

16:30 غرينتش – نواكشوط

17:30 الجزائر – تونس – الرباط

18:30 القاهرة – طرابلس – الخرطوم

19:30 مكة المكرمة – القدس الشريف – الدوحة – بغداد

20:30 مسقط – أبوظبي

وستكون قناة السعودية الرياضية SSC HD7 من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس على العرب سات بتعليق حماد العنزي، وكذلك عبر تطبيق أبوظبي الرياضية، وقناة أبوظبي الرياضية أكسترا بتعليق فارس عوض.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس اليوم ماناً بدون تشفير

يبحث الكثير من عشاق الشياطين الحمر في كل مكان عن القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الأهلي اليوم في كأس العالم للأندية عبر جميع الأقمار الصناعية، حيث سيقابل النادي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي لحساب مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر القنوات التالية، والتي أعلنت بشكل رسمي عن نقل أحداث اللقاء، وهي:

Sport 1 Germany

1 TV Georgia

كما سنقوم بتوفير كافة ترددات القنوات المفتوحة التي يتنقل مباراة الأهلي وبالميراس بالمجان عبر المقال، وكذلك توفير جميع القنوات الأخري التي ستنقل هذا اللقاء الهام في بطولة مونديال العالم للأندية، فتابعونا.