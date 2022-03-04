خطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 ورابط التقديم

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عمر شويل - جدة التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 التي أعلن عنها السيد رئيس وزراء ليبيا والتي تهدف إلى مساعدة الشباب من الجنسين، وحل مشاكل الإسكان عند الشباب المقبلة علي الزواج، وذو الدخل المحدود وليس لديهم سيولة مالية للبناء أو الشراء بسبب انتشار البطالة والأحوال الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومن خلال هذا المقال يتم معرفة التسجيل للحصول علي المساكن ومعرفة كافة الموضوع.

خطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022

بعد الإعلان عن منظومة القروض السكنية بدولة ليبيا يتم معرفة خطوات التسجيل للحصول عليها علي النحو التالي:

يتم فتح الأنترنت علي صفحة جوجل الرسمية حتي يقوم المواطن الليبي بكتابة الرابط الخاص بالمبادرة ليتم الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بها. نقوم بالتسجيل الحساب الشخصي الخاص بالمقدم واذا لم يتواجد حساب يتم أنشاء حساب جديد. اختيار نظام الرهن العقاري. ثم يتم تسكين وكتابة كافة البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح الخاصة بالقروض السكنية. يتم التأكد من صحة البيانات الشخصية بعدها نقوم بالضغط علي كلمة إرسال الطلب.

رابط منظومة القروض السكنية بدولة ليبيا ٢٠٢٢م

القيام بتقديم طلبات القروض الشبابي عن الطريق الإلكتروني إلى بنك التوفير ، من خلال الوصول إلى خدمات الوحدة السكنية في حالة الضغط علي تلك الرابط (الإسكان الشبابي والأسر المنتجة).

الشروط اللازمة للقبول في منظومة القروض السكنية ليبيا ٢٠٢٢م

إذا كان المتقدم لا يعمل أو ليس عنده وظيفة يتم أحضار ما يثبت.

شرط أساسي أن يكون المستفيد يتمتع بالجنسية الليبية وإحضار ما يثبت عن طريق الهوية الوطنية أو جواز السفر.

يتم أدخال كافة الأوراق والمستندات بشكل صحيح.

يلزم تقديم كافة المستندات التي تثبت وتوضح الدخل الشهري للمستفيد أو المتقدم.

في حالة الاستفادة من الضمان الاجتماعي يتم تقديم الإثباتات.

تقديم وثيقة للأثبات بان المتقدم لا يمتلك قطع سكانية.

التقديم في منظومة القروض السكنية للشباب عن طريق مصرف الادخار والاستثمار العقاري.

الدخول علي رابط موقع مصرف الادخار والاستثمار العقاري .

. النقر علي كلمة تسجيل جديد.

القيام بتسجيل رقم الجوال.

كتابة رمز التحقق الموجود في الصورة.

بعدها يتم إرسال رسالة تأكيد علي رقم جوالك الذي ادخله تكون كلمة المرور الخاصة بك.

يتم إضافة رقم الموبايل وكلمة المرور في الموقع والنقر علي تسجيل دخول.

القيام بتحميل كافة الأوراق المطلوبة وبعدها يتم التسجيل.

وصلنا لختام شرح خطوات التسجيل في منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 ورابط التقديم.