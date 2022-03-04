نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 pmhi.ly للشباب والأسر المحتاجة في المقال التالي
رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022، مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر، والتي تم التصريح رسميا عن شروطها وكافة المستندات المطلوبة للتقديم بتلك المنظومة، والتي تستهدف بشكل واضح كلا من الشباب والاسر المحتاجة، من اجل توفير خدمات السكن المدعم والمخفض التكلفة وفي الوقت نفسة تتوافر بة كافة احتياجات الافراد الادمية، وفي يوم الاحد 27 من فبراير تم تفعيل واطلاق رابط المنصة الرسمي لتوثيق بيانات المتقدمين من خلالة ورفع الطلبات عبر المواقع الإلكترونية المخصصة لذلك الغرض، وذلك بعد تدوين كافة البيانات والتي يأتي في مقدمتها الإسم الخاص بالمتقدم ورقم الهاتف، وفي سياق البحث المكثف عن كيفية التسجيل في تلك المبادرة نرجو منكم إتباع الخطوات التي نوضحها لكم متابعينا بشرح مفصل من خلال موقعنا ثقفني.
رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022
نشير الي رابط منظومة القروض السكنية ليبيا 2022 والذي يستقبل طلبات المرحلة الاولي للمتقدمين من الاسر الاكثر احتياجا والشباب، حيث تم تفعيل رابط منظومة القرض السكني الليبي منذ ساعات، وسوف تستقبل الطلبات بعد توافر كافة الشروط باولوية خاصة للاسر الأكثر احتياجا بين المتقدمين والشباب الاكثر احتياجا كذلك، علما بأن المرحلة الثانية سوف تفعل فور الإنتهاء من المرحلة الأولى وقبول المتقدمين وتوافر فرص للمرحلة الثانية، وسوف يتم طرح قطع ارض ووحدات سكنية وفق التصريحات التي صدرت في المؤتمر الرسمي الخاص بالإعلان والتصرح عن الدعم السكني الذي عقد منذ قليل.
آلية التسجيل في القروض السكنية 2022 ليبيا
- قم بزيارة موقع منظومة القروض السكنية الليبية 2022.
- عليك تدوين رقم الهاتف في الخطوة الأولى.
- سوف تصلك رسالة مباشرة علي الجوال.
- قم بتدون الاكواد الموجودة بالرسالة التي قمت باستقبالها من اجل تفعيل حسابك الرسمي الخاص بك علي المنظومة.
- الآن عليك تدوين كافة المعلومات الشخصية والمعلومات الوظيفية ونوع المنفعة التي ترغب في الحصول عليها.
- البيانات الشخصية متمثلة في الإسم رباعي ورقم القيد.
- اما البريد الإلكتروني فإن تسجيلة إختياري.
- حدد البلدية التي تقطن بها.
- سجل بيانات الدخل الشهري للمتقدم.
- أدخل بيانات المستوي التعليمي للمتقديم.
- اخيرا أنقر علي التعهد بصحة المعلومات.
- وقم بعمل إقرار بعدم تملك أي عقار سكني.
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