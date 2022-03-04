يتساءل كافة عملاء بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن طريقة تمكنهم من الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف 1443 بسهولة بدون الذهاب إلى فرع من فروع بنك التسليف، خاصة بعد أن أطلق بنك التنمية الاجتماعية السعودي قرار بإعفاء عدد من الأسر الفقيرة الغير قادرة على سداد أقساط القروض ولكن في حالة توافر الشروط التي وضعها البنك فقط، وتسهيلاً على كافة العملاء قام البنك بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تستهدف فئة القروض والتمويلات منها خدمة الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف 1443 وفيما يلي سنتعرف على الخطوات بالتفصيل.

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف 2022

أعلن بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً عن إعفاءه عن سداد أقساط بعض القروض ومن ثم قام بوضع طريقة إلكترونية تمكن المواطنين من تقديم طلب الإعفاء، ولكن يرغب العديد من هؤلاء العملاء في الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف والادخار 1443 لذلك قام البنك بإطلاق خدمة إلكترونية تمكنهم من الاستفسار عن طلب الإعفاء وتتمثل خطواتها في النقاط التالية:

أولاً قم بزيارة الموقع الإلكتروني للتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في حسابك من خلال كتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم قم بفتح قائمة الخدمات الإلكترونية، ومنها قم باختيار خدمة “ الاستعلام عن الأقساط “.

“. بعد ذلك قم بتحديد المدة التي يريدها للاستعلام عن الأقساط الخاصة بها.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالأقساط الخاصة بك، في حالة إسقاط الأقساط فلن تظهر أي معلومات عن الأقساط المتبقة عليك والعكس.

شروط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف 1443

كثيراً ما يتعثر العديد من مواطني المملكة العربية السعودية في سداد الأقساط نتيجة لسوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لذلك قام البنك بتوفير خدمة تقديم طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية، ولكن لابد من توافر بعض الشروط التي تتمثل في الآتي:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأن يتراوح عمر المتقدم بين 25 سنة و 55 سنة.

ضرورة تقديم الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت أنه غير قادر على سداد بقية القرض ومستند بالحالة المعيشية من الأحوال المالية.

يشتر إرفاق تقرير طبي معتمد يثبت الحالة الصحية للمقترض.

تعبئة كافة البيانات الخاصة بنموذج طلب إعفاء بنك التسليف بشكل صحيح.

الإمضاء على طلب إعفاء من بنك التسليف.

تقديم صورة من البطاقة العائلية وبطاقة الهوية للمتقدم.

طريقة تقديم طلب إعفاء بنك التنمية الاجتماعية

في البداية يقوم المتقدم بزيارة موقع بنك التسليف الإلكتروني.

بعد ذلك بقوم المتقدم بتسجيل الدخول إلى حسابه.

ثم يقوم بفتح قائمة طلباتي ومنها يقوم بتحديد نوع القرض الذي يرغب في الإعفاء منه.

بعد ذلك يقوم بالنقر على أيقونة “ تفاصيل قرض بنك التسليف “.

“. ثم قم بالضغط على زر “ موافق “.

“. سيتم الانتقال إلى التبويب الخاص بتعبئة نموذج الطلب، قم بتسجيل البيانات بشكل صحيح.

ثم قم بتفعيل زر الإقرار بالتعهد بصحة المعلومات والبيانات.

بعد ذلك قم برفع كافة الأوراق والمستندات السابق توضيحها، ثم اضغط على أيقونة “ التالي “.

“. وأخيراً قم بالنقر على زر “إرسال الطلب“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول كيفية الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف 2022، كما تعرفنا على الشروط والطريقة الخاصة بتقديم طلب الإعفاء.