صور- «المنزل المعجزة» يهرب من بركان لا بالما

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جدة - نرمين السيد - ونشرت سكاى نيوز، مجموعة صور للمنزل عن بعد بالقرب من حمم البركان الهائل الذى انتشر فى الجزيرة، بشكل مثير للدهشة والاستغراب.
وذكرت "سكاى نيوز" أن المنزل تعود ملكيته لزوجين دنماركيين متقاعدين لا يعيشان فى الجزيرة، وقال الزوجان إنهما "يشعران بالارتياح" لأن منزلهما لا يزال موجودا فى مكانه، بمنطقة احترق معظم منازلها.
يذكر أن بركان لا بالما، دمر أكثر من 200 منزل، وأجبر 6 آلاف شخص من المناطق القريبة منه على الإجلاء وترك منازلهم، وتقدر خسائر البركان العقارية حتى الآن بنحو 87 مليون يورو، أى ما يوازى 102 مليون دولار.
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