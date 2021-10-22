صور- نسرين طافش بالأبيض فى أحدث ظهور

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جدة - نرمين السيد - وتألقت طافش، فى الصور بإطلالة رومانسية ساحرة بعدما ارتدت فستانا باللون الأبيض، منقوش بالورود على الأكمام والذيل، وعلقت عليها قائلة: "كن الصمت الذى يراقب أفكارك وتصرفاتك.. أنت لست المفكر، أنت الصفاء دون ضجيج العقل، أنت الحب والفرح دون ألم".
وتابعت: "أنا الصفاء دون ضجيج .. أنا الحب والفرح"، ونالت اطلالتها استحسان عدد كبير من الجمهور الذى أشاد بجمالها.
يذكر أن نسرين طافش، تنشغل حاليًا بتصوير فيلم "فى القلب" وهو من بطولة خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالى وغيرهم نخبة من النجوم.
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