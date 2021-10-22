صور- نسرين طافش بالأبيض فى أحدث ظهور

جدة - نرمين السيد - وتألقت طافش، فى الصور بإطلالة رومانسية ساحرة بعدما ارتدت فستانا باللون الأبيض، منقوش بالورود على الأكمام والذيل، وعلقت عليها قائلة: "كن الصمت الذى يراقب أفكارك وتصرفاتك.. أنت لست المفكر، أنت الصفاء دون ضجيج العقل، أنت الحب والفرح دون ألم".

وتابعت: "أنا الصفاء دون ضجيج .. أنا الحب والفرح"، ونالت اطلالتها استحسان عدد كبير من الجمهور الذى أشاد بجمالها.

يذكر أن نسرين طافش، تنشغل حاليًا بتصوير فيلم "فى القلب" وهو من بطولة خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالى وغيرهم نخبة من النجوم.