فيديو.. احتجاج مضيفات أليطاليا بالملابس الداخلية بعد تسريحهن من العمل

جدة - نرمين السيد - أثار فيديو احتجاج مضيفات الطيران التابعات لشركة الطيران الإيطالية "أليطاليا" بملابسهن الداخلية، وسط العاصمة روما، تفاعلاً وضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى حول العالم.





وكانت شبكة "يورونيوز" بثت مقطع فيديو، أول أمس الخميس، لاحتجاج المضيفات الإيطاليات بالملابس الداخلية، اعتراضًا على طردهن وتسريحهن من العمل بشكل غير قانونى.

وأشارت المحتجات إلى أن الشركة قامت بتسريحهن من وظائفهن دون حتى إعطائهن الحقوق المكتسبة للموظفات فى خرق لقانون العمل الإيطالى.

وكانت شركة الطيران الإيطالية "أليطاليا" أعلنت خروجها من الخدمة بعد 74 عاما، بعد تسيير آخر رحلة لها يوم الخميس الماضى، التى توجهت من كاليارى إلى روما، موضحة أن شركة "إيطاليا ترانسبورتر إيريو ـ إيتا" ستخلفها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكى".

وبسبب الأزمة الاقتصادية التى تسود أوروبا، اشترت "إيتا" علامة "أليطاليا" التجارية، لكنها احتفظت فقط بأقل من 3000 من موظفى الشركة الأصلية، والبالغ عددهم 10 آلاف موظف.

وعند قمة كابيتولين هيل فى العاصمة روما، وقفت نحو 50 مضيفة طيران سابقة فى صفوف، وقمن بوضع حقائبهن الخاصة بالشركة على الرصيف، ثم ببطء وبشكل متزامن، أزلن معاطفهن، ثم ستراتهن الرسمية ثم التنانير، وهتفن بصوت واحد: "نحن أليطاليا".