سر تسمية سمكة كرة القدم (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشف بيلر، أنه عثر على السمكة خلال تواجده على شاطئ سان دييجو بكاليفورنيا الأميركية، حيث كان يعتقد أنه قنديل بحر، إلا أنه تفاجئ بكونها سمكة كرة القدم، وبلغ طول السمكة قدم تقريبا.

سمكة كرة القدم، هى نوع نادر يعيش فى أعماق المحيط الهادئ، ويكون مختبئا تحت الرمال بالقاع.

وسمى هذا النوع النادر من الأسماك بهذا الاسم لأنه يأخذ شكل الكرة، وتمتلك على رأسها سوط فى نهايته كرة صغيرة، هذه الكرة تضىء بفعل نوع معين من الجراثيم الساكنة فيها محولة اياها إلى سلاح فتاك.

وتمتلك فكين كبيرين مزودين بصفين من الأسنان الكبيرة الحادة، وتتميز هذه السمكة ببطن السمكة وعظام رقيقة بمرونة عالية تمكنها من ابتلاع فرائس قد تصل إلى ضعف حجمها.