- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جدة - نرمين السيد - وفى أول تعليق لها بعد الفوز، أعربت ملكة جمال الكون 2021 عن سعادتها بالفوز بهذا اللقب، مؤكدة أنها كانت مؤمنة بنفسها وبقدراتها فى الفوز باللقب، مقدمة الشكر لأسرتها وأصدقائها وكل من ساعدها.
ملكة جمال الكون 2021
ونشرت الهندية هارناز ساندو، صورا لها بعد بعد الفوز بـ لقب ملكة جمال الكون 2021، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "لقد فعلناها.. قلت فى إجابتى الأخيرة أننى أؤمن بنفسى ولهذا كنت على المسرح، أريد أيضًا أن أذكر بعض الأشخاص الذين آمنوا بى أيضًا، أود أن أشكر عائلتى وأصدقائى الذين تواجدوا معى بغض النظر عن أى شىء".
الهندية هارناز ساندو
وأضافت ملكة جمال الكون 2021: "لقد رأونى أسقط وأنهض وكانوا هناك يدعموننى طوال الوقت، وأيضا كل من منحنى الطاقة والدعم الهائل حتى فوزى باللقب".
وكانت الهندية هارناز ساندو، قد تسلمت تاج ملكة جمال الكون 2021 من قِبَل ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، قبل أن تقوم بأول جولة لها كـ ملكة جمال الكون الجديدة.
مسابقة ملكة جمال الكون 2021
وعقدت مسابقة ملكة جمال الكون 2021 بعد 7 أشهر من حصول ميزا 27 عاما على تاج 2020 فى مايو الماضى.
ووفقًا لـ موقع CNN، ألقت هارناز ساندو، كلمة على خشبة المسرح خلال المسابقة، حثت خلالها الشباب على معرفة أنهم يتميزون بالتفرد، ما يجعلهم يتحلون بالجمال والتوقف عن مقارنة أنفسهم بالآخرين، وأضافت وسط تصفيق من الجمهور: "آمنت بنفسى، ولهذا السبب أقف هنا اليوم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة جمال الكون 2021.. أول تعليق من الهندية هارناز ساندو (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.