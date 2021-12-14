ملكة جمال الكون 2021.. أول تعليق من الهندية هارناز ساندو (صور)

جدة - نرمين السيد - وفى أول تعليق لها بعد الفوز، أعربت ملكة جمال الكون 2021 عن سعادتها بالفوز بهذا اللقب، مؤكدة أنها كانت مؤمنة بنفسها وبقدراتها فى الفوز باللقب، مقدمة الشكر لأسرتها وأصدقائها وكل من ساعدها.

ملكة جمال الكون 2021

ونشرت الهندية هارناز ساندو، صورا لها بعد بعد الفوز بـ لقب ملكة جمال الكون 2021، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "لقد فعلناها.. قلت فى إجابتى الأخيرة أننى أؤمن بنفسى ولهذا كنت على المسرح، أريد أيضًا أن أذكر بعض الأشخاص الذين آمنوا بى أيضًا، أود أن أشكر عائلتى وأصدقائى الذين تواجدوا معى بغض النظر عن أى شىء".

الهندية هارناز ساندو

وأضافت ملكة جمال الكون 2021: "لقد رأونى أسقط وأنهض وكانوا هناك يدعموننى طوال الوقت، وأيضا كل من منحنى الطاقة والدعم الهائل حتى فوزى باللقب".

وكانت الهندية هارناز ساندو، قد تسلمت تاج ملكة جمال الكون 2021 من قِبَل ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، قبل أن تقوم بأول جولة لها كـ ملكة جمال الكون الجديدة.

مسابقة ملكة جمال الكون 2021

وعقدت مسابقة ملكة جمال الكون 2021 بعد 7 أشهر من حصول ميزا 27 عاما على تاج 2020 فى مايو الماضى.

ووفقًا لـ موقع CNN، ألقت هارناز ساندو، كلمة على خشبة المسرح خلال المسابقة، حثت خلالها الشباب على معرفة أنهم يتميزون بالتفرد، ما يجعلهم يتحلون بالجمال والتوقف عن مقارنة أنفسهم بالآخرين، وأضافت وسط تصفيق من الجمهور: "آمنت بنفسى، ولهذا السبب أقف هنا اليوم".