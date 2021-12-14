دعاء للمتوفى يخفف عنه عذاب القبر

جدة - نرمين السيد - والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لجميع أطرافه، وللحى والميت، للنفس وللغير، وليس دعاء للميت فقط أو أدعية المتوفى فقط.

فضل الدعاء للميت

دعاء للميت أو أدعية المتوفى والدعاء عامة يعد من النعم التى أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا، به نناجى ربنا عز وجل ونطلب منه أن يحقق لنا حاجاتنا، فعلى اختلاف الناس بأحوالهم وأساليبهم وطرقهم فى التعبير عن حاجاتهم، إلا أنهم جميعًا يدعون الله، وفضل الدعاء للميت يتحقق إذا دعا الإنسان بالرحمة والمغفرة للمتوفى، حيث إنه بذلك لم ينطقع عمله فى الدنيا، ويخفف الله عن الميت بقدر ما يدعو له الناس، وهذا ما يبين فضل الدعاء للميت.

الدعاء للميت هو أمر ربانى ووصية نبوية، فقد قال الله تعالى: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ»، لأن دعاء للميت يخفف عنه فى القبر، وبه يستمر عمله فى الدنيا كأنه لازال من الأحياءً، فالمتوفى فى قبره ينتظر دعاء للميت من أخيه أو أبيه أو صديقه فإن نال الدعوة يسعد بها وتكن له أحبُّ من الدنيا وما فيها، دعاء للمتوفى ينفع الأموات بإجماع المسلمين، وهذا هو فضل الدعاء للميت وكذلك تُشرع الصدقة عن الميت، ويُشرع أداء العمرة والحج والصدقة عنه، فينتفع بذلك.

أحسن دعاء للميت

أدعية المتوفى تعد من جملة الأعمال التى تخفف عن الميت عذاب القبر بل وقد تبدل قبره تمامًا من حفرة من نار إلى روضة من رياض الجنة، لذا على الأحياء إدارك قيمة وأهمية الدعاء للميت وادعية المتوفى عامة والحرص عليها، ومن دعاء للميت هذه عشرة ادعية للمتوفى تخفف عنه عذاب القبر:

اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده فى الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره فى نور دائم لا ينقطع واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

اللهمّ افسح له فى قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

يا قيوم أقمه على نور فى قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغنى عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته فى المهديين، واخلفه فى عقبه فى الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له فى قبره ونور له فيه.

اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان فى ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ

اللهم! اغفرله وارحمه، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد،ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس،وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله،وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

يامن تجير المستجير ومنجى الغريق والمكروب، ومنقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته ونجدته فى قبره ورحمته وتسلية اهله وسلوانهم.

يا الله أنت المحيى وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورا وضياءا على ميتنا ومن يسكنون قبره من قبله، اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذى ارتضيته منه فى حياته وسره وعلنه.

الأعمال التى تصل إلى الميت

إن أفضل ما يقدمّه المسلم للميت هو أن يعمل أعمالا تصل إليه وتزيد من حسناته وتثقل ميزانه وترفع درجاته، ومن هذه الأعمال التى تصل إلى الميت:

الدعاء: ففيما ورد بالسُنة النبوية الشريفة، أن لأموات ينتفعون بدعاء المسلمين لهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له».

الاستغفار: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ لَيرفَعُ الدَّرجةَ للعبدِ الصَّالحِ فى الجنَّةِ، فيقولُ: يا ربِّ، أنَّى لى هذه؟ فيقولُ: باستغفارِ ولدِكَ لكَ».

قراءة القرآن الكريم للمتوفى يكتب للميت حسنات، ويخفف عنه قدر المستطاع ويرحمه الله سبحانه وتعالى فى قبره.

الصدقة: ومن الأدلة على ذلك: رُوى عن عبد الله بن عباس -رضى الله عنه أنه قال: أنَّ سَعْدَ بنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنْه تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهو غَائِبٌ عَنْهَا، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شيءٌ إنْ تَصَدَّقْتُ به عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ، قالَ: فإنِّى أُشْهِدُكَ أنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا، ورُوى عن أبى هريرة -رضى الله عنه أنه قال: أنَّ رَجُلًا قالَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ أَبِى مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهلْ يُكَفِّرُ عنْه أَنْ أَتَصَدَّقَ عنْه؟ قالَ: نَعَمْ، ورُوى عن سعد بن عبادة رضى الله عنه: أنَّ أُمَّهُ ماتت، فقال: يا رسولَ اللهِ! إنَّ أمى ماتت، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم، قال: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ فتلك سقايةُ سعدٍ بالمدينةِ.

الحج والعمرة: وذلك بعد أن يكون الحى قد حج واعتمر عن نفسه.

قضاء الصوم كذلك هو من الأعمال التى تصل إلى الميت والدليل على ذلك ما رُوى عن بريدة بن الحصيب الأسلمى -رضى الله عنه- أنه قال: «أتت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ فقالت: يا رسولَ اللهِ إنِّى كنتُ تصدَّقتُ على أمِّى بصدقةٍ فماتت ورجعت الصَّدقةُ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وجب أجرُك ورجعت إليك صدقتُك، فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أمِّى ماتت ولم تحُجَّ أفأحجُّ عنها؟ قال: نعم حُجِّى عنها، قالت: إنَّ أمِّى ماتت وعليها صومُ شهرٍ أفأصومُ عنها؟ قال: نعم فصُومى عنها.