صفات برج الجدى.. وتوقعات بخسائر مالية فى 2022

جدة - نرمين السيد - ويوصف برج الجدى بأنه من الأبراج التقليدية للغاية والتى تحب النظام، ومواليد هذا البرج يتمتعون باستقلال تام سواء أكان هذا فى حياتهم الشخصية أم العملية، بالإضافة إلى أنه لديهم القدرة على مواجهة مشاكل هذا العالم بشجاعة تامة، وهم يميلون بشكل كبير إلى العائلة فيحبونها ويقدرونها كثيرا وهذا من منطلق التقليدية التى تحكم حياتهم.

مواصفات أنثى الجدى

تتميز أنثى الجدى بعدد من السمات التى تجعلها مختلفة عن غيرها من الإناث، ومنها:

منضبطة

تعتبر أنثى الجدى من أكثر الناس انضباطا وقدرة على التحكم بالنفس، وذلك لأنها عملية للغاية وتحب الوصول إلى مراتب عالية خاصة فيما يتعلق بالعمل، ولذلك فهى من الناس الذين يمتلكون حسا عاليا من المسؤولية التى تخولهم إلى تكوين رقابة ذاتية على النفس دون تدخل وسيط آخر كالمراقب والمدير وغيرهما.

مثالية

إن أنثى الجدى من أكثر الشخصيات بحثا عن المثالية للوصول إليها، لذا فهى غالبا ما تؤدى عملها بحرفية عالية حرصا منها على أن تبلغ أعلى مرحلة ممكنة من الإتقان.

صبورة

تتمتع أنثى برج الجدى بالصبر الكبير، وذلك لأنها تعتقد أن كل شيء لا بد أن يأخذ وقته معها بما فيها العلاقات، فهى لا تستعجل بأن تتقدم خطوات عديدة فى علاقاتها بل العكس تتروى كثيرا قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بهذا الأمر على وجه التحديد، وهو ما يجعل الرجال يطنون بأنها غير مهتمة بهم، أو غير معجبة بما فيه الكفاية.

راضية

عن نفسها تعتبر أنثى برج الجدى من أكثر الناس رضى عن الذات، فهى فخورة دوما بما تقدمه وتحققه، بالإضافة إلى أنها عادة ما تعتد بمظهرها وتعتقد بأنها من أجمل النساء حتى لو كانت لا تتمتع بالثقة الكافية بجمالها فإنها لا تكف عن الاعتقاد بأن لا أحد يضاهى جمالها وبأنها أجمل فتاة بين الموجودات.

غامضة

إن أنثى الجدى من الشخصيات الغامضة، فهى لا تكشف نفسها بسرعة وسهولة لأى شخص كان، بل على العكس فإنها تحب التأكد من أن الشخص يستحق أن تشاركه أفكارها وتكشف له عن شخصيتها؛ وذلك لأنها تحمل فى داخلها شخصية عطوفة وحنونة، وتهتم بالآخرين وتقدم لهم المساعدة، إلا أنها لا تكشف عن هذا الجانب بسهولة.

مواصفات رجل الجدى

يتمتع رجل برج الجدى بالعديد من الخصال التى تجعله يتميز عن غيره من الرجال، ومن هذه الصفات:

طموح

يحب رجل الجدى أن يكون من أنجح الناس، وهذا يرجع إلى طموحه العالى جدا، فهو يحب أن يرى الآخرين أنه قادر على إتمام عمله بأحسن صورة ممكنة، بالإضافة إلى توقعه الأفضل من نفسه على الدوام، ولذلك فإنه يواصل التقدم فى حياته الاجتماعية والمهنية وذلك من أجل بلوغ أعلى المراتب.

واقعى

يعتبر برج رجل الجدى من الشخصيات الواقعية للغاية، فهو لا يتكئ على الاحتمالات بأى شكل كان، بل إنه يتطلع للأفضل ويتوقع الأسوأ، وهذا هو الأمر الذى يجعل منه مديرا ناجحا للغاية، فهو لا يستند إلى آماله وأحلامه، بل على العكس فهو يدرس الواقع بشكل جيد جدا مما يجعله قادرا على ملاحظة مشاكله، ومن ثم حلها بأفضل طريقة ممكنة.

عملى

لا يحلم رجال برج الجدى بعالم مثالى خال من المشاكل، ولكنهم على الصعيد الآخر دوما ما يحاولون جعل العالم الواقعى مكانا أفضل للعيش فيه، ولذلك فإن عمليتهم تملى عليهم أن لا يكونوا حالمين للغاية أو موهومين، بل إنها تدفعهم إلى تغيير الأشياء التى يقدرون على تغييرها وترك الأشياء التى لا يملكون أن يغيروها.

حساس

عادة ما يعمد رجال برج الجدى إلى إخفاء شخصياتهم الحقيقية العطوفة، فهم يبنون حولهم جدارا لا يمكن لأحد تخطيه، مما يجعل الناس يعتقدون بأنهم غامضين وأحيانا يظنون أنهم لا يمتلكون مشاعر من أى نوع، ولكن فى الحقيقة فإن رجال برج الجدى حساسون للغاية وعطوفون جدا ولكنهم يفضلون ألا يرى أى أحد هذا إلا الأشخاص الذين القريبين جدا والذين يختارونهم بأنفسهم.

وفى

يعتبر الوفاء من أبرز ما يميز رجل برج الجدى، فهذا الرجل لا يدخل فى العلاقات بسهولة بل إنه يتأنى كثيرا قبل البدء بأية علاقة، ولذلك فإنه يتمتع بقدر عال من الوفاء والالتزام، الأمر الذى يجعله يخوض فى العلاقة لأكبر فترة ممكنة، فهو لا يحب أن يتنقل بين العلاقات، ولا يحب أن يكون مستهترا بأى أمر كان.

جذاب

يتميز رجل برج الجدى بالجاذبية العالية التى تجعله مميزا عن غيره من الرجال، وترجع جاذبيته إلى أنه رجل جدى إلى أبعد الحدود، ويعتبر من الرجال الذين لا يمكن الوصول إليهم بسرعة وسهولة، ولذلك فإنه يعتبر ذو شخصية ساحرة بالنسبة للجنس الآخر.

قلق

يعتبر رجل برج الجدى من الرجال الأكثر قلقا، وذلك لأنه طموح للغاية مما يعنى أنه يفكر كثيرا ويقلق حيال الأمور بصورة كبيرة، كما أن هذا الرجل يعانى من القلق حول المستقبل؛ فهو كثير التفكير فيه، ويقلق حيال ما سيكون عليه، وما سيكون قادرا على تحقيقه فى الفترات القادمة.

وظائف ناجحة لبرج الجدى

يناسب مواليد برج الجدى المهن التى تحتاج للتفكير والدراسة للتوصل لأشياء جديدة ومختلفة، لذلك تناسب الجدى مهنة عالم متخصص بإحدى المجالات العلمية كيميائية أو فيزيائية، وغيرها من العلوم التى تحتاج لدراسة، كذلك يمكن أن يكون مهندس طبى حيوى، أو عالم سريرى، أو فنى ألوان، أو مهندس نسيج، أو طبيب، وأخيرا فنى مختبر.

توقعات برج الجدى 2022

من بين صفات برج الجدى 2022، التمتع بالإصرار الكبير والثقة بالنفس طوال العام، لكن تواجد كوكب زحل فى المنزل الثانى يسبب أزمات مالية وحسابات خاطئة مما يجعل مواليد الجدى أمام حيرة ومحاولة لترتيب الأفكار التى قد تسبب خسائر.

ومع بداية العام وحتى يوم 10 مايو هناك وقت جيد أمام مواليد برج الجدى على مستوى العلاقات العاطفية والمهنية حيث الروح الملهمة وفى حال وجود أشخاص بمراحل دراسية من الممكن تحقيق نجاحات كبيرة.