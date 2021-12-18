صفات برج الحمل.. الحياة تسير فى الاتجاه الذى تريده فى 2022

جدة - نرمين السيد - برج الحمل هو الأول بين الأبراج الاثنا عشر، ويتميز بأن مواليده هم من الشخصيات المستقلة، القوية والمغناطيسية التى غالبا ما تغرى الآخرين على أن يحذو حذوها لأنها تجلب الإثارة فى حياة الآخرين، فهو يعمل، يفكر، ويتخذ القرارات بسرعة.





صفات برج الحمل

من أكثر الصفات ظهورا على الحمل هى عاطفته المشتعلة على الدوام والتى لا تنطفئ، فمن يفكر فى مولود الحمل يتبادر إلى ذهنه دائما الإنسان المتيم والعاشق لكل شيء، هذا وتعتبر البراءة والحب والعشق للحياة أشياء تجعل الناس يفصحون عنه، وهو ساحر جذاب، عدائيته تعشق، وعلى كل من يتعامل مع الحمل ألا ينسى أنه لا يدرك ما يفعل تماما لأنه أسير الصدق والوفاء والوضوح، لكنه يتساءل كثيرا حتى إذا ظل فضوله ظاهرا، يتذمر الناس منه ويتسائلون عن علته فى كثرة الأسئلة.

مميزات مواليد برج الحمل

برج الحمل نارى يستمد قوته من النار التى تضيء طريقه بأشعتها ويشعر بالقوة إذا استعملها بطريقة إيجابية وبالضعف إذا أساء استخدامها، مولود برج الحمل واثق بنفسه، يؤمن بذاته وقدراته، يحب إنجاز عمله بحماس وقدرة كبيرة على التحمل، يتمتع بالشجاعة والحزم، يحب أن يكون متميزا وإذا خير بين المال والشهرة فسوف يختار الشهرة، يتميز بالطبع الحاد ولكنه متسامح، طموح جدا وهو على استعداد للذهاب إلى نهاية العالم من أجل أهدافه باحثا عن الأفضل دون النظر إلى الصعاب، حياته نشيطة ملؤها الحيوية والاندفاع وخطواته مدروسة وموزونة، إحساسه يلهب ذكاؤه ويجعله يستبق الأحداث ويتوقع المستقبل، حنون وطيب القلب، يعطى بإخلاص ويضحى من أجل الآخرين.

سلبيات مواليد برج الحمل



متقلب ويحب الامتلاك، بالإضافة أنه يغار على الحبيب أو الشريك بشدة.

وظائف ناجحة لبرج الجدى

الوظيفة المثالية لبرج الحمل هى الوظيفة التى تحمل تحديات دائمة لهم، حيث يفضل أبناء الحمل دائما الشركات الناشئة، الأعمال الحرة، التدريب الشخصى (سواء رياضى أو بشرى)، المحاضرات التحفيزية، الرياضة، والرقص، فهم يصنعوا قادة ملهمين ولا يستمعوا أبدا لتعليمات أى شخص آخر.

توقعات برج الحمل 2022

من المتوقع أن يكون عام 2022 عام الثقة بالنفس لبرج الحمل، فهذا العام المشترى يشحذ همتك، ويعدك بالحظ، فقط لا تبالغ فى ثقتك بنفسك، ومن المتوقع أن تعيش أجواء سعيدة وتسترد هدوءك النفسى، وتزداد فرص الارتباط فى شهر مايو ويونيو، أما إذا كنت متزوجا تجنب الصدام مع شريك حياتك فى شهر أكتوبر.

وتبدو نشيطا على المستوى المهنى والمادى، فى عام 2022، وتتمتع بإرادة قوية، وتسيطر على كل المواقف، وتمضى الأمور فى الاتجاه الذى تريده، وتعمل بفعالية وتركيز على إصابة أهدافك، وتحافظ على توازن حالتك المادية.