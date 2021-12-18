صفات برج الدلو.. بشرى سارة فى 2022

جدة - نرمين السيد - ويقع الدلو تحت حكم كوكبى زحل وأورانوس، ويتبع لعنصر الهواء، ويتمتع مواليد برج الدلو بالعديد من المميزات والعيوب كغيرهم من مواليد الأبراج.

مميزات برج الدلو:

يتميز برج الدلو بالعديد من الميزات ومنها:

الشخصية المستقلة:

يتمتع أصحاب برج الدلو بشخصية مستقلة، فليس بوسع أحد التحكم بهم أو أن يفرض رأيه عليهم.

التفكير التجارى:

يمتلكون قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيدة فى تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصة بالتجارة.

التواصل مع الآخرين:

بارعون جدا فى الكلام والمحادثة والتفاعل مع الآخرين، ما يجعلهم قادرين على التعامل مع أنواع الشخصيات المختلفة، والتكيف مع أى ظروف.

الصداقة:

أصحاب برج الدلو دائما ما يكونون أصدقاء جيدين، بسبب لطفهم مع الآخرين، فهم يحبون إضحاك الناس والرفع من معنوياتهم دون الرغبة فى الحصول على أى مقابل لما يقومون به.

العاطفة:

يمتلكون عاطفة كبيرة ويتأثرون بشدة بالمشاعر، ولكنهم غالبا ما يخفون ذلك عن الآخرين ولا يظهرونه لأحد.

التسامح:

يسامحون المقربين منهم على أخطائهم ويضعون الأعذار لهم فى حال أخطأوا بحقهم.

عيوب برج الدلو

لا يخلو أصحاب برج الدلو من العيوب، ومنها:

المزاج المتقلب:

أصحاب برج الدلو يجعلون من المشاعر التى يشعورن بها محركا أساسيا لأفعالهم فى الحياة، وهذا ما يفسر تقلب مزاجهم، ثم عدم مقدرة الناس من حولهم على توقع تصرفاتهم بشكل عام، وهذا من شأنه جعل الأشخاص حولهم يجدون صعوبة فى طريقة التعامل معهم.

الخوف من الارتباط:

أصحاب برج الدلو لا يستطيعون التخلى عن حريتهم، لهذا لا يسمحون لأى أحد دخول قلبهم ببساطة، فالحب من شأنه تقييد حريتهم، ومبدؤهم فى الحياة هو استمتع بحياتك واترك غيرك يستمتع بحياته.

العناد:

رغم قربهم لأصدقائهم وامتلاكهم ميزة حسن الاستماع للآخرين، إلا أنه من الصعب عليهم تغيير آرائهم فى الأمور التى تخصهم؛ حيث يعتقدون أن أفكارهم هى الصحيحة دائما، ولا يوجد أفكارا أفضل أو أشخاصا أكثر فهما منهم.

الانعزال:

رغم امتلاكهم للعديد من الأصدقاء، إلا أنهم يفضلون الانعزال عن الناس والابتعاد عن المشاركة فى أى نشاطات أو تجمعات؛ مما يضيع عليهم الكثير من الفرص.

عدم إيجاد حلول وسطية:

يدخل ضمن العناد أيضا، فهم متعصبون لرأيهم وليس لديهم مجالا لتبنى حلول وسطى، وكما يقال يتبعون مبدأ إما أبيض وإما أسود.

وظائف ناجحة لبرج الدلو

يفضلون المهن الحرة، وتناسبهم أجواء البحث دائما، مما يجعل هذه المهن من أفضل المهن لديهم، وهى صيانة الأجهزة التكنولوجية، وبرمجة الحاسوب، وتأسيس المواقع الإلكترونية، وفنون الجرافيك والرسم، وهم دائما يفكرون خارج الصندوق ويبدعون بالأفكار التى يستحضرونها.

توقعات برج الدلو 2022

وفقا لتوقعات برج الدلو لعام 2022، قد تواجه بعض التحديات وبعض الصعود والهبوط هذا العام، وإذا كنت موظفا حكوميا أو لديك شريكا، قد تحصل على صفقة مربحة وعمد التعامل مع الأمور المالية لهذا العام ينصح بالتعامل مع الأمور بصبر عندما تصبح مرهقة.

وإذا كان بعض مواليد برج الدلو عاطلون فهناك احتمال لحصولهم على وظيفة جديدة هذا العام، وقد يكون الجزء الأخير من العام أكثر ازدهارا بالنسبة لك، حظوظك فى العاطفة موفقة إلى حد كبير وقد تواجه بعض المشاكل مع شريكك فى بداية الأشهر الأولى، ومع مرور الأشهر الأربعة الأولى سيجلب باقى العام حظوظا أفضل فى الحب.