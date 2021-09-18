نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC 1 الرياضية 2021 الناقلة لمباريات الدوري السعودي || موعد مباراة النصر والاتحاد في المقال التالي
تردد قناة SSC 1 الرياضية الجديد 2021، يهتم الشارع الرياضي داخل المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، كثيراً ويبحث عن تردد قناة SSC الرياضية نايل سات وجميع الأقمار الأخرى، كما يسعى لضبط قناة إس إس سي على جهاز الاستقبال، حتى يستمتع بمشاهدة العديد من المباريات الهامة، ويتابع العديد من البطولات والدوريات المهمة، فقد حصلت شبكة قنوات SSC Sports على العديد من الحقوق الحصرية، التي جعلتها رائدة في مجال الإعلام الرياضي، وجعلتها من أهم القنوات الرياضية العربية.
كما أن باقة قنوات إس إس سي الرياضية 2021 تتكون من 11 قناة على باقة GOBX وتعمل بمختلف التقنيات SD و HD، وهي تابعة لشركة الرياضة السعودية بالتعاون مع مجموعة MBC الإعلامية الكبيرة، وقد تم الإعلان عن القناة في 21 يوليو 2021.
تردد قناة SSC 1 الرياضية
|القمر:- نايل سات
|القمر:- عرب سات 26 شرق
|التردد:- 12523
|التردد:- 12418
|الاستقطاب:- عمودي
|الاستقطاب:- أفقي
|الترميز:- 27500
|الترميز:- 27500
|التصحيح:- 6\5
|التصحيح:- 4\3
ترتيب الدوري السعودي
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الرائد
|5
|3
|1
|1
|25
|8:10
|2
|10
|2
|الاتحاد
|4
|3
|0
|1
|26
|3:11
|8
|9
|3
|الفتح
|5
|2
|2
|1
|25
|3:6
|3
|8
|4
|ضمك
|5
|2
|2
|1
|25
|6:6
|0
|8
|5
|الفيحاء
|4
|2
|1
|1
|26
|4:6
|2
|7
|6
|الهلال
|3
|2
|1
|0
|27
|1:3
|2
|7
|7
|الفيصلي
|5
|2
|1
|2
|25
|7:6
|-1
|7
|8
|النصر
|3
|2
|0
|1
|27
|4:8
|4
|6
|9
|الإتفاق
|4
|1
|3
|0
|26
|7:8
|1
|6
|10
|الأهلي
|5
|0
|5
|0
|25
|6:6
|0
|5
|11
|الشباب
|5
|1
|2
|2
|25
|8:7
|-1
|5
|12
|الباطن
|5
|1
|2
|2
|25
|5:3
|-2
|5
|13
|أبها
|4
|1
|1
|2
|26
|10:5
|-5
|4
|14
|الحزم
|4
|0
|2
|2
|26
|9:5
|-4
|2
|15
|التعاون
|5
|0
|2
|3
|25
|14:9
|-5
|2
|16
|الطائي
|4
|0
|1
|3
|26
|5:1
|-4
|1
موعد مباراة النصر والاتحاد القادمة
يستضيف استاد مرسول بارك مباراة الاتحاد والنصر القادمة، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة، من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تنطلق القناة يوم السبت الموافق 18\09\2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة ونصف 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة ونصف بتوقيت الإمارات، يدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، ويسعى لاعتلاء قمة الدوري مبكراً، بينما يحتل النصر المركز الثامن برصيد 6 نقاط ولكن من 3 مباريات، ويسعى للفوز بالمباراة وإضافة ثلاث نقاط مهمين في مشوار الدوري.
طريقة ضبط واستقبال القناة
يبحث الكثير من محبي الرياضة داخل المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، عن ضبط واستقبال مجموعة قنوات إس إس سي الرياضية الجديدة 2021، وضبط تردد قناة ssc نايل سات، وسوف نشرح لكم فيما هو قادم طريقة ضبط قناة ssc عرب سات بكل سهولة كالتالي:
- النقر على زر “MENU” الموجود على ريموت الريسيفر.
- الضغط على زر “تركيب”.
- اختيار زر “إضافة قناة”.
- اختيار القمر ثم إدخال التردد الموجود في المقال.
- النقر على زر “بحث”.
تردد قناة ssc الرياضية 2021
تمتلك القناة حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، لذلك فهي تحظى بنسبة مشاهدات عالية جداً، ومن هذه البطولات والدوريات ما يلي:
- الدوري السعودي للمحترفين.
- السوبر السعودي.
- كأس الملك.
- تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
- كأس الاتحاد الأسيوي.
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