طريقة تحديث التيمز للطلاب بالخطوات التفصيلية

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عمر شويل - جدة برنامج مايكروسوفت تيمز يعد من أشهر البرامج الذي يسهل على مستخدميه من الطلاب والمعلمين التواصل مع بعضهم البعض وكسر الحواجز التي تعيق ذلك، لهذا يتم تحديثه بشكل مستمر للاستفادة بجميع الخدمات التي يقدمها البرنامج والحصول على خدمة أفضل وفي هذا المقال سوف نذكر لكم آلية تحديث برنامج مايكروسوفت تيمز بالخطوات للطلاب استعدادًا للدراسة من خلاله في العام الدراسي الجديد.

تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز

يمكنك تحميل برنامج مايكروسوفت تيمز بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع مايكروسوفت تيمز الإلكتروني.

إضغط على Microsoft الموجودة في الجزء العلوي للموقع.

اضغط على (Microsoft teams).

اضغط على خيار تحميل teams مرتين وانتظر حتى الانتهاء من تنزيل البرنامج.

تحديث التيمز الجديد للطلاب

تقوم شركة مايكروسوفت بالعديد من التحديثات المهمة على البرنامج للحصول على أفضل خدمة وإضافة مزايا وأدوات جديدة تمكن الطلاب والمعلمين من مستخدمي هذا التطبيق من التواصل بسهولة، وقامت الشركة بتحديد طريقة تحديث البرنامج للكمبيوتر والهواتف الذكية للاستفادة من تلك التحديثات.

طريقة تحديث التيمز للطلاب على الكمبيوتر

يتم تحديث البرنامج للكمبيوتر تلقائيًا دون الحاجة إلى تحديثة من قبل المستخدم وللتحقق من ذلك عليك اتباع التعليمات التالية

قم بتشغيل البرنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

وقم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الذي قمت بالتسجيل من خلالهم.

ثم الدخول على الإعدادات والتأكد من وجود تحديثات.

عليك الانتظار حتى تتمكن من التعرف على التحديثات المتاحة وتحميلها.

تحديث مايكروسوفت تيمز على الجوال

يمكنك بسهولة تحديث البرنامج على هاتفك المحمول من خلال الدخول على الإعدادات وتفعيل ميزة التحديث التلقائي للايفون والأندرويد أو من خلال اتباع الخطوات التالية بحسب ما أعلنت عنه شركة مايكروسوفت القائمة على تطوير التطبيق: