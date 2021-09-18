موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر ID من خلال Shop2game

موقع شحن جواهر فري فاير Shop2game هو واحد من أفضل المواقع الشهير والذي يمكنه شحن جواهر فري فاير من خلال ID الخاص بك، ويعتمد عليه العديد من اللاعبين على هذا الموقع لشحن الجواهر على لعبة فري فاير بطريقة آمنة وسريعة وبسيطة، ويعتبر هذا الموقع صادق ومضمون بنسبة كبيرة وقد قام بتجربته العديد من اللاعبين، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع Shop2game.

طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر ID باستخدام موقع Shop2game

أولا يجب عليك تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال رابط الموقع ( shop2game ). بعد ذلك يجب عليك تحديد المكان الذي تعيش فيه. بعد ذلك حدد طريقة تسجيل الدخول سواء تسجيل الدخول عبر حسابك الخاص على Facebook أو عبر ID. ثم اكتب ID الخاص بك في اللعبة. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة أنك لست روبوت عن طريق الإجابة على الأسئلة التي سيتم طرحها عليك بالصورة. بعد ذلك ستظهر صورة بها طريقة الدفع التي يمكنك الاختيار منها حسب الرغبة. يمكنك الدفع باستخدام بطاقة غارينا، وإذا كنت لا تمتلك واحدة يمكنك شرائها من أحد الموزعين المعتمدين على الموقع الإلكتروني بالنقر فوق كلمة ( شراء بطاقة جارينا ). ثم اختر عدد جواهر فري فاير التي ترغب في شرائها وكذلك احصل على جواهر هدية عند شرائك الجواهر من الموقع كل مرة. وبعد الانتهاء من التسجيل والشراء سيتم شحن جواهر فري فاير مجانا.

مميزات موقع Shop2game شحن جواهر فري فاير Free Fire

يحتوي Shop2game على الكثير من الميزات التي تجعل كل لاعب مهتما بشحن جواهر فري فاير عبر ID من خلاله وهذه هي أبرز ميزاته:

لن يقوم الموقع بتأخير الشحن لأنه سينقل الحواهر إليك على الفور. عند شرائك جواهر فري فاير من الموقع سيقدم لك العديد من الهدايا المجانية أيضا، على سبيل المثال إذا قمت بشحن 300 جوهرة سيوفر لك الموقع 300 جوهرة أخرى كهدية مجانية.

موقع آخر لشحن جواهر فري فاير 2021

وهو موقع mtcgame حيث يعتبر واحد من أفضل المواقع التي تقدم خدمة شحن Free Fire Diamonds مقابل مبلغ متواضع، كما يتميز بسرعة شحن الجواهر حيث بمجرد دفع المبلغ المطلوب يتم شحن جواهر فري فاير إلى حسابك كما يمنح المشتري جواهر بالمجان عند كل عملية شراء، ويمكن شراء الجواهر من خلال موقع mtcgame عن طريق كتابة معرف ال ID الخاص بك داخل اللعبة فقط وبكل سهولة وأمان.

العرض الجديد من شحن فري فاير بالجواهر 2021

شحن جواهر فري فاير مهم لكل لاعب للوصول إلى احتراف اللعبة، كما يقدم موقع Shop2game أسهل طريقة لشحن الجواهر كما يمكنك الحصول على هداية مجانية عن الشحن، لذلك نقدم لكم اليوم عرض الشحن الجديد، حيث يمكنك الحصول على جدار جلو شعاع تكنيكا مجانا عند شرائك ل 150 جوهرة كما ستحصل على منجل موكو مجانا عن شحن جواهر فري فاير بقيمة 400 جوهرة أو أكثر، فلا تفوت أفضل فرصة للحصول على هذه الجوائز وذلك خلال الفترة من 17 حتى 20 سبتمبر 2021.