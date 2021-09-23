طريقة معرفة رصيد موبايلي السعودية للمكالمات والانترنت 1443

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عمر شويل - جدة معرفة رصيد موبايلي السعودية سواء الرصيد الخاص بالمكالمات أو خِدْمَات وباقات الإنترنت يعد من أهم الخِدْمَات المقدمة من شركة موبايلي السُّعُودية إلى جميع عملائها وخصوصًا من مستخدمي الباقات مسبقة الدفع للمكالمات والإنترنت ، حيث قد تم توضيح طريقة الاستعلام عن الرصيد عبر الأكواد المختصرة وسوف يتم التطرق إلى ذلك لاحقا بالتفصيل.

طريقة معرفة رصيد موبايلي السعودية 1443

في حالة امتلاك خط هاتف جوال تابع إلى شركة موبايلي فرع المملكة العربية السعودية ؛ فإنه سوف يكون في مقدور المستخدم الاستعلام عن الرصيد خاصته على النحو التالي:

كود الاستعلام عن رصيد المكالمات: *14411#

كود الاستعلام عن رصيد الإنترنت: 1411*2#

كود الاستعلام عن دقائق موبايلي المجانية: *1422#

طريقة معرفة رقم موبايلي

من ضمن الخِدْمَات الرقمية المميزة التي تقدمها شركة موبايلي السُّعُودية إلى جميع عملائها في كل مكان هي خدمة الاستعلام عن رقم خط الجوال وذلك يتم أيضا من خلال مود مختصر يتم كتابته عبر برنامَج تكوين الأرقام والاتصال المثبت على الهاتف الجوال ، وهذا الكود هو :

*#222

وبعد كتابة الكود والضغط على زر الاتصال ؛ سوف يصل إلى المستخدم هنا رسالة على شاشة الهاتف تحتوي على رقم الجوال الذي تم الاتصال عبره.

كيفية الاستعلام عن خدمات موبايلي والاشتراك بها

يمكن لعملاء شركة موبايلي Mobily الاستعلام عن أهم الخِدْمَات المقدمة عبر الشركة من خلال الاتصال على الكود التالي: *1100# ويذكر أن أهم الخِدْمَات المقدمة عبر الشركة تشمل ما يلي:

خِدْمَات انتظار المكالمات.

خدمة حظر المكالمات لأشخاص محددة.

خدمة الإشعارات

خِدْمَات كلمني التي يمكن استخدامها لإرسال رسالة وإشعار لأحد الأشخاص ليقوم بالاتصال بصاحب الخط وذلك إلى أي رقم بعد انتهاء الرصيد.

خدمة مفقود استرا

خدمة التَّجْوال الدَّوْليّ.

طريقة شحن رصيد موبايلي

هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها لعملاء شركة موبايلي شحن رصيد خط الهاتف مسبق الدفع ، وهي:

الاتصال مباشرة على الرَّقْم الآلي الخاص بخدمة الرصيد وهو ١٤١١ وسوف يتم هنا الاستماع إلى بعض الرسائل الصوتية التي سوف تقدم للمستخدم بعض الإرشادات واجبة الإتباع لاستكمال عملية شحن الرصيد.

إدخال الكود المختصر الخاص بشحن الرصيد والذي يجب أن يتضمن الرَّقْم السري الخاص ببطاقة الشحن ، وهو : *١٤٠٠*رقم بِطاقة الشحن#

وبعد استعراض طريقة معرفة رصيد موبايلي السعودية للمكالمات والإنترنت 1443 ، يذكر أن شركة موبايلي تسعى بكل طاقتها دائما إلى توفير أهم الخِدْمَات الخاصة بالمكالمات والإنترنت الحديثة والمتطورة والرقمية حتى تلاقي رغبات عملائها دوما.