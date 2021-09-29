نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد شحن جواهر فرى فاير Free Fire 2021 واحصل على آلاف الجواهر في المقال التالي
يهتم كثير من اللاعبين بالبحث عن اكواد شحن جواهر فرى فاير الاكواد التي تجعل اللاعبين يحصلون على آلاف الجواهر يستخدمونها لكي يحصل اللاعبين على كثير من الأدوات من المتجر الذي يتواجد داخل اللعبة مثل الأسلحة والعتاد والملابس وهناك طرق كثيرة يتم من خلالها شحن جواهر فرى فاير ، والذي يتم من العديد من الطرق منها مهو رسمي وطريقة شرعية ومضمونة تمكن اللاعبين من الحصول على الجواهر و هناك ايضا طرق مجانية تأتي عن طريق التطبيقات التي تعطي هدايا و جوائز ومكافئات و تحصل على الاف من الجواهر.
اكواد فرى فاير الجديدة 2021
ننشر لكم عدد من اكواد فرى فاير الجديدة 2021 التي يمكن للاعبين أن يستخدموها:
- كود سكار تيتان فري فاير: D4G1 D33S D5D4
- كود فاير باس فري فاير: X90B 1SD6 WSFW
- كود الاستعادة فري فاير: Y7PS 1HR6 23H4
- كود هدية رقصة الكرسي: Y7KS 1ER6 23H1
- كود فري فاير رقصة العرش: Y76S 1LR6 56L1
- كود فري فاير غير مستعملة: G4D1 126E 4D5S
- حزمة أسلحة التمرد المخرب: FFBCC4QWKLL9
- المكافآت: LO8HYTADEWQ2
- المكافآت العدالة: PKMHUYRTA543
- مكافآت ترقية شخصية: NHGADFREQWTY
- مكافآت حيوان أليف: AWTUPLOIVG6H
- مكافآت قسيمة الماس رويال: MNHJIOYU5FAD
- مكافآت ملابس مجانية: MKHGTRAW34RT
- حزمة أسلحة مقاتل العدل: FFBCEGMPC3HZ
- صندوق نهب سلاح: ZFMUVTLYSLSC 2x
- حزمة 299 جواهر مجانية: FFTILM659NZB
- حزم المميزة: F1QSDFGBNJKI
- استرد الرمز للحصول على قسيمة: FICDCTSL5FT
- حزم سلاح الحيوان: FFBCT7P7N2P2
- كود رقصة القلب فري فاير: Z1KS 1ET6 43S1
- الغاء الحظر فري فاير: HGKASSLUEPVS
- MP40 الصفراء : HPZAMSEUEJSX
- كريستيانو: FLYAPTBRECSX
- 10 الف جواهر : YAPQSSRUEYVD
- استرجاع الحساب: SSPASKUUABMA
طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال الموقع الرسمي
- قم بفتح الصفحة الرسمية الخاصة ب جوجل.
- يكتب اللاعب داخل مربع محرك البحث بالاسم الخاص بالموقع الرسمي للعبة فرى فاير
- ثم يقوم بالضغط على Search.
- سيظهر أمامه عدة نتائج يضغط علي أول رابط
- ثم يقوم اللاعب بفتح الموقع الرسمي للعبة.
- بعدها يتم تسجيل الدخول.
- ثم تضغط على خانة شحن الجواهر.
- ويحدد اللاعب كمية الجواهر الذي يريد شرائها.
- اضغط “شراء”.
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