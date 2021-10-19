نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة SSC 7HD المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة SSC 7HD المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر السعودي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا اليوم، حيث إن هذه القناة واحدة من أكثر القنوات التى يقوم الكثير من عشاق نادى الهلال والنصر ومتابعي البطولة الآسيوية بالبحث عن ترددها على شبكة الأنترنت، وذلك لأن يقومون بضبط إشارة هذه القناة من أجل مشاهدة المباراة، حيث إن من النادر إن يتواجه النصر نادي الهلال في هذه البطولة.

تردد قناة SSC 7HD

قناة SCC هي واحدة من ضمن مجموعة قنوات شركة الرياضة السعودية، حيث إن هذه القناة هي متخصصة فى نقل الشأن الرياضي في المملكة ولها حقوق بث الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط، وأيضاً تعمل هذه القناة على نقل الفعاليات الرياضية الدولية للأندية السعودية فى الشرق الأوسط، حيث تنقل مباريات دوري أبطال أسيا للفرق السعودية، وتهتم هذه القناة بعرض للمشاهدين بعض الأخبار الرياضية على مدار اليوم.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

يستضيف ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر مباراة الهلال والنصر السعودي في إطار مباريات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، و تذاع هذه المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، ويستعد كل من الفريقين فى التأهل إلى الدور النهائي في هذه البطولة والحصول عليها.

وستعمل الشركة الرياضية السعودية علي بث المباراة أيضاً على موقع شاهد وتطبيق شاهد VIP على الهواتف المحمولة.

ويستم التعليق على هذه المباراة من قبل المعلق الدولي ناصر العوضي، وسيتم عقد الاستوديو التحليلي قبل انطلاق المباراة بساعة.

تردد قناة SSC 7 HD الناقلة لمباراة الهلال والنصر

أعلنت قنوات SSC عن نقل مباراة الهلال ضد النصر على القناة المفتوحة الخاصة بها وذلك لأن يستمع إليها مشجعي الاندية السعودية، ويمكن إستقبال إشارة هذه القناة على القمر الصناعى النايل سات عبر التردد الخاص بها وهو :

التردد : 12814.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب : أفقي.

تصحيح الخطأ :3\4.

بينما يمكن استقبال إشارة هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات عن طريق التردد التالي: