نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021 AL-Rabiaa Iraq لمتابعة تصفيات آسيا لكأس العالم في المقال التالي
تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021، من أهم الترددات وأكثرها بحثاً خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد حصولها على حقوق بث بطولات الاتحاد الآسيوي بدايةً من 2021 حتي 2024، فقد حرصت القناة على أن يكون انطلاقها قوياً بامتلاك بث أهم وأشهر البطولات عامةً وكرة القدم على وجه الخصوص، فهي رياضة أسرت ملايين القلوب حول العالم ويتابعها مختلف الأعمار، وخلال الساعات الأخيرة بدأ البحث في الزيادة لمعرفة التردد الصحيح للقناة، بالتزامن مع موعد مباراة الديربي بين النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، حيث ستقوم القناة بنقل المباراة مباشر عبر شاشتها مع استوديو تحليلي متميز يستضيف أهم المحللين الرياضيين لعرض الفنيات الخاصة بالمباراة، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم التردد الصحيح للقناة على القمر الصناعي النايل سات.
تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|12604، 11678
|معامل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|H
|تصحيح الخطأ
|5/6
قناة الرابعة العراقية
انطلقت القناة في الأول من شهر أكتوبر 2021، لتكون أول قناة عراقية رياضية تمتلك حقوق بث أشهر البطولات الدولية والعالمية.
فقد أعلن المدير العام للقناة “غزوان جاسم” عن انطلاق القناة عبر تويته من حسابه الشخصي على تويتر.
وعبر فيها عن أمله في أن تحقق القناة وتلبي رغبات محبي الرياضة في العراق والوطن العربي.
وأنها تضم أفضل الكوادر وأشهرها في المجال الإعلامي وعدد من المراسلين لتغطية أهم الفاعليات الرياضية لحظة بلحظة.
هذا وتتميز القناة بامتلاك أحدث وسائل البث الفضائي لتحسين مستوي الصورة والصوت، حتي يتمكن المتابع للقناة من متابعة ما يتم عرضه على شاشتها بكل سهولة ومتعة، كما يستطيع محبي ومتابعي الرياضة الدخول على الموقع الرسمي للقناة عبر الإنترنت في حالة عدم وجود شاشة التلفاز لمتابعة أهم الأحداث والمباريات الرياضية.
موعد مباراة النصر والهلال بنصف نهائي دوري أبطال آسيا
|أسماء الفرق
|النصر X الهلال
|موعد المباراة
|الثلاثاء الموافق 19أكتوبر 2021، الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والعراق، الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات.
|مكان إقامة المباراة
|ملعب مرسول بارك
|القنوات الناقلة
|قناة الرابعة العراقية، تردد قناة SSC
أهم برامج القناة
- صوت الملاعب.
- حلقة وصل.
- استوديو الأطباء.
- شبابنا.
- نقطة الصفر.
- بين الناس.
- صباح الرابعة.
- شكو ماكو.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية 2021 AL-Rabiaa Iraq لمتابعة تصفيات آسيا لكأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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