نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “إزاي” شحن شدات ببجي موبايل بالتفاصيل خطوة بخطوة لشراء الأدوات والملابس الجديدة لإنجاز المهام في المقال التالي
يبحث الجميع عن طريقة سهلة ليتمكنوا من شحن شدات ببجي موبايل حيث أصبح الانتشار كبير جدًا للعبة من خلال دول العالم المختلفة، مما جعل اللعبة تدر الملايين من الدولارات كأرباح هائلة للقائمين على تلك اللعبة الرائعة والحبوبة، مما حمس مطوري اللعبة في منح مستخدمين اللعبة متعة أكبر وجعلها تحقق استمتاع كبير للاعبين بجانب كونها لعبة تحقق الأرباح، فجعل مطوري اللعبة من كيفية شحن شدات ببجي موبايل طريقة مشروعة لجميع اللاعبين حتى يرفع كل لاعب من قدراته في اللعبة وأن يستمتع بها بقدر المستطاع.
كيفية شحن شدات لعبة ببجي موبايل
يُعد شحن شدات ببجي موبايل أحد أهم مصادر الدخل لمطورين لعبة ببجي موبايل وذلك من خلال قيام كل لاعب بشحن شدات UC، وذلك يتم من خلال اشتراك كل لاعب في مود رويال باس بمقابل مادي قيمته المالية تبلغ عشرة دولارات، وتمنح الشحنة الواحدة كل لاعب عدد 660 شدة، أي ما يُعادل حيازة الأموال بداخل تلك اللعبة، مما يساعد اللاعبين على تطوير وشراء كل ما يحتاجونه باللعبة، إن لعبة ببجي موبايل pubg mobile تعتبر واحدة من أشهر ألعاب الفيديو المنتشرة في شتى بقاع العالم المختلفة، والتي يحب أن يمارسها عدد هائل من الشباب والفتيات، ومن مختلف الفئات العمرية المختلفة لأنها لعبة ممتعة للغاية.
كيفية شحن شدات ببجي موبايل بالخطوات
- ويستطيع كل لاعب بلعبة ببجي موبايل أن يقوم بشراء الشدات بمقابل دفع دولار واحد فقط.
- ولاشتراك كل لاعب في مود رويال باس يقوم بدفع مبلغ قيمته عشرة دولارات حتى يجمع أكبر عدد ممكن من المقتنيات الحديثة والمميزة باللعبة مثل الملابس والأسلحة وغيرهما.
- كما يمكن لكل لاعب استعمال بطاقة الفيزا الخاصة به أو بطاقة الماستر كارد أو حساب باي بال الخاص به.
- ويستطيع اللاعب شراء الشدات من خلال الشحن عبر رصيد الموبايل العادي الخاص به.
- ويمكن أيضًا لشحن شدات ببجي موبايل أن يقوم كل لاعب بإرسال كود الـ ID الخاص به في لعبة ببجي.
- ثم بعد ذلك أن يقوم اللاعب بإرسال الشدات التي يود للاعبين من إختياره.
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