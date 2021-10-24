“ثبت الآن” طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold ضد الحظر على الهاتف 

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يتساءل الملايين من مستخدمى الوتساب عن طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold ضد الحظر مع خاصية حفظ المحادثات، ويعد الواتس من أهم التطبيقات الإلكترونية التي نالت أعجاب الملايين من المستخدمين فى الوطن العربى خاصة ، وجميع أنحاء العالم عامة، وذلك يرجع لتوفير الواتس الخصوصية اللازمة لجميع المستخدمين، كما أنه يوفر العديد من المميزات التى المستخدمين له، ومع إعلان إدارة الواتس عن توفير نسخة جديد منه وهو الوتساب الذهبي لعام 2022، نجد ارتفاع فى البحث عن طريقة تثبيته، وهذا ما سوف نوافيكم به متابعينا الكرام فى هذا المقال.
نبذة عن واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold ضد الحظر
وقد حظى الواتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold على العديد من المميزات، بجانب تحديث نسخته عن نسخة الواتس العادي، ويتاح تشغيل الواتس الذهبي على جهاز الكمبيوتر الخاص بكم، كما يتاح تشغله علي جميع أنواع الأجهزة سواء آيفون او أندرويد، ويعمل على توفير جودة عالية أثناء استخدام فى الرسائل الصوتية ومكالمات الفيديو، وقد تم تزويد هذه النسخة بخاصية حذف جاري الكتابة، وإخفاء الظهور، بجانب مشاهدة جميع الرسائل المحذوفة، كما تم تزويده بنظام الحظر، وتم حمايته من الهكر.
طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold
- ويتاح لجميع مستخدمي الواتساب الاصلي بالتعرف على طريقة تثبيت واتساب الذهبي 2022 Whatsapp Gold على الهاتف المحمول، حتى يتمكن المستخدمين من الحصول على الامتيازات الجديدة الموجودة بهذه النسخة، واليكم متابعينا الطريقة فى نقاط بسيطة وسهلة كي تتمكنوا من التحميل بسهولة ويسر، وقد تم الإعلان عنها من قبل ادارة الواتس وهي كالتالي:
- الخطوة الأولى: القيام بتحميل تطبيق واتس اب بلس الذهبي WhatsApp Plus apk، على المحمول الهاتف الخاص بك.
- الخطوة الثانية: يجب تحميل نسخة احتياطية من الواتساب الأساسي، وبعدها يتم إلغاء تثبيت الواتس القديم.
- الخطوة الثالثة: بعد تحميل الواتساب الذهبي نقوم بتثبيته، ثم نقوم بإدخال رقم الهاتف، والانتظار حتى يتم إرسال رسالة التأكيد وبعدها الضغط على أوافق ،ثم الضغط على إعادة النسخة الاحتياطي بذلك سوف يتم تحميل المحادثات والرسائل الخاصة بك.
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