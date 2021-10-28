نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “في ثواني هتثبته” مميزات جديدة في واتساب الذهبي Whatsapp Gold جعلته الأفضل من الأصلي في المقال التالي
واتساب الذهبي هو نسخة من الواتساب الرسمي الموجود على متجر جوجل حيث تم تطويره وتعديله وإضافة بعض المميزات عليه، كما لقى اقبال شديد في بداية ظهوره حول العالم، يتميز هذا التطبيق أيضًا بأنه يحمي خصوصيات المستخدم بالكامل مثل الواتساب العادي.
مميزات جديدة في واتساب الذهبي
في حال نقل البيانات من الواتساب العادي إلى الواتساب الذهبي قم بتفعيل الرقم المستخدم على الواتساب الذهبي وتأكد من وصول الرسائل بعد عمل نسخة احتياطية من المحادثات.
مميزات واتساب الذهبي
- إمكانية إظهار الرسائل المحذوفة حتى بعد إزالتها.
- كما يتيح التطبيق زيادة الخصوصية للصور والفيديوهات ومنع ظهورها في الاستديو.
- إتاحة الاستماع إلى الرسائل الصوتية من خلال الضغط على مقطع واحد فقط.
- إمكانية إخفاء علامة جاري الكتابة ومشاهدة حالة الأصدقاء.
- تفعيل خاصية المحادثات السرية واخفاء الرسائل.
- سهولة إجراء مكالمات صوتية جماعية أو فردية وإمكانية إضافة أشخاص آخرين أثناء المكالمة.
- التمكن من قطع الاتصال بالإنترنت عن التطبيق فقط.
- لا يوجد عدد محدد للكلمات في الرسالة الواحدة إلى شخص أو مجموعة أشخاص.
- إمكانية إرسال الصور والفيديوهات والملفات ذات الحجم الكبير مقارنة بالواتساب العادي.
- وجود خاصية قفل الواتساب الذهبي من خلال رمز سري يحافظ على خصوصية التطبيق.
- إمكانية عدم ظهور أخر ظهور للرقم أو ظهور خاصية متصل الآن.
- إتاحة استخدام الملصقات مثله مثل الواتساب العادي.
- يمكن تسجيل الرسائل الصوتية وكتابة النصية منها دون إظهار هذا للشخص الذي يتحدث معه على الجانب الآخر.
عيوب الواتساب الذهبي
- هو تطبيق غير معتمد وبناءً على ذلك فإنه لا يوجد أي جهات مسؤولة عن البيانات الشخصية في حالة تسريبها.
- يحتوي التطبيق على الكثير من الإعلانات مما يترتب عليه خوف المستخدمين من وجود أي حالات تجسس على المحادثات الخاصة بهم حيث أنهم شركة غير رسمية.
- كما أن من عيوب التطبيق أنه لا يمكن تحميله من متجر جوجل بلاي.
- قد يحدث بعض الأعطال في التطبيق خاصة في الهواتف الأندرويد عند تحويل اللغة الخاصة بالهاتف إلى اللغة الإنجليزية.
- قد يتم حظر الرقم الخاص بك في التحديث الجديد لتطبيق الواتساب الذهبي الحديث.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “في ثواني هتثبته” مميزات جديدة في واتساب الذهبي Whatsapp Gold جعلته الأفضل من الأصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.