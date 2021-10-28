“في ثواني هتثبته” مميزات جديدة في واتساب الذهبي Whatsapp Gold جعلته الأفضل من الأصلي

واتساب الذهبي هو نسخة من الواتساب الرسمي الموجود على متجر جوجل حيث تم تطويره وتعديله وإضافة بعض المميزات عليه، كما لقى اقبال شديد في بداية ظهوره حول العالم، يتميز هذا التطبيق أيضًا بأنه يحمي خصوصيات المستخدم بالكامل مثل الواتساب العادي.

مميزات جديدة في واتساب الذهبي

في حال نقل البيانات من الواتساب العادي إلى الواتساب الذهبي قم بتفعيل الرقم المستخدم على الواتساب الذهبي وتأكد من وصول الرسائل بعد عمل نسخة احتياطية من المحادثات.

مميزات واتساب الذهبي

إمكانية إظهار الرسائل المحذوفة حتى بعد إزالتها.

كما يتيح التطبيق زيادة الخصوصية للصور والفيديوهات ومنع ظهورها في الاستديو.

إتاحة الاستماع إلى الرسائل الصوتية من خلال الضغط على مقطع واحد فقط.

إمكانية إخفاء علامة جاري الكتابة ومشاهدة حالة الأصدقاء.

تفعيل خاصية المحادثات السرية واخفاء الرسائل.

سهولة إجراء مكالمات صوتية جماعية أو فردية وإمكانية إضافة أشخاص آخرين أثناء المكالمة.

التمكن من قطع الاتصال بالإنترنت عن التطبيق فقط.

لا يوجد عدد محدد للكلمات في الرسالة الواحدة إلى شخص أو مجموعة أشخاص.

إمكانية إرسال الصور والفيديوهات والملفات ذات الحجم الكبير مقارنة بالواتساب العادي.

وجود خاصية قفل الواتساب الذهبي من خلال رمز سري يحافظ على خصوصية التطبيق.

إمكانية عدم ظهور أخر ظهور للرقم أو ظهور خاصية متصل الآن.

إتاحة استخدام الملصقات مثله مثل الواتساب العادي.

يمكن تسجيل الرسائل الصوتية وكتابة النصية منها دون إظهار هذا للشخص الذي يتحدث معه على الجانب الآخر.

عيوب الواتساب الذهبي