نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر Shop2game واحصل على 1000 جواهر مجانا حتى 8 مايو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير Free Fire هو الأمر الأكثر البحث في الوقت الحالي حيث يقوم الكثير من لاعبي Free Fire بالبحث عبر جوجل على أفضل وأسرع طريقة شرعية لشحن جواهر فري فاير وكذلك الحصول على جواهر فري فاير مجانا عند شراء الجواهر والشحن، لذلك نجد أن مواقع شراء الجواهر تعطي بونص بمعني أنها تعطيك هداية كجواهر مجانية عند الشحن لكن هذه الهدايا لا تتعدى ال 10% من عدد الجواهر التي تقوم بشرائها، لكن موقع Garena FREE FIRE يطرح كل فترة عروض مغرية عند الشحن كالحصول على جواهر فري فاير مجانا عند الشحن خلال الفترة المحددة والتي تحددها إدارة اللعبة، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال وعبر موقعنا ثقفني أفضل وقت شحن جواهر فري فاير والحصول على جواهر فري فاير مجانا بحد أقصى 1000 جوهرة فاتبعونا.

شحن جواهر فري فاير Free Fire 2021 و 1000 جوهرة مجانا

الآن عند شحن جواهر فري فاير عن طريق موقع Shop2game حتى يوم السبت الموافق 8 مايو 2021 سوف تحصل على ضعف الباقة مجانا وهذا نقلا عن صفحة Garena Free Fire الرسمية وهذا العرض متاح خلال الفترة المحددة فقط فإذا كنت من عشاق شحن جواهر فري فاير والحصول على جواهر فري فاير مجانا فهذا هو الوقت المناسب فبدار بشراء الجواهر بسرعة سواء من خلال شرائك من موقع MTCGAME الرسمي أو أحد قنوات الشحن كشركة Bee لشراء جواهر فري فاير، ويأتي العرض كالآتي على سبيل المثال عن شحن 100 جواهر فري فاير سوف تحصل على 100 جوهرة مجانا، وعند شراء وشحن 200 جوهرة ستحصل أيضا على 200 جوهرة إضافية مجانا بحد أقصى شحن 1000 جوهرة والحصول على 1000 جوهرة أخرى مجانا ويكون مجموع الجواهر المشحونة على الحساب هي 2000 جوهرة وكما تعرفنا العرض حتي يوم 8-مايو-2021 .

شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر موقع Shop2game

أولا يجب شراء بطاقة شحن جواهر فري فاير من خلال موقع mtcgame أو خدمة Bee وعندها سوف تحصل على كود الشحن الذي يبدأ مباشرة بعد كلمة Pin Code. ثم يتم الدخول على موقع شحن جواهر فري فاير Shop2game COM. من خلال الصفحة الرئيسية اختر اسم بلدك. أضغط على صورة لعبة فري فاير التي على شكل دائرة. أدخل معرف اللعبة الخاص بك وهو ID. يتم كتابة كود الشحن الذي معنا في خانة الشحن وبعد ذلك أنقر فوق تأكيد الشحن. وسوف يتم إرسال الجواهر إلى حسابك بلعبة فري على الفور.

فديو طريقة شحن جواهر فري فاير على موقع Shop2game

طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال الفيزا

يمكنك شحن فري فاير من خلال بطاقة فيزا أو ماستر كارد بكل سهولة، لأن إذا كنت تريد شراء جواهر Free Fire من الموقع الرسمي MTCGAME سيتطلب منك اختيار إحدى طرق الدفع المتاحة ومنها بطاقات الفيزا فلابد من إدخال معلومات بطاقة Visa، لكن الصعوبة هنا هي أن معظم لاعبي Free Fire هم من الأطفال وهي فئة عمرية صغيرة وأعمارهم أقل من 18 عام، لذلك ليس لديهم الحق في امتلاك حساب مصرفي، ولهذا السبب يصعب عليهم إجراء عمليات شراء باستخدام بطاقة فيزا، إذا كنت أحدهم ولم يسمح لك والدك باستخدام بطاقته الائتمانية، فيجب عليك إنشاء بطاقة فيزا افتراضية من خلال خدمة فودافون كاش أو اتصالات كاش وسوف نشرح لكم الطريقة بالتفصيل خلال الفقرات القادمة حتى تتمكن من شحن حسابك على Free Fire بالجواهر، إليكم خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق الفيزا.

نقوم بالدخول على تطبيق متجر بلاي. نقوم بالضغط على الثلاث نقاط أعلى التطبيق ثم بالضغط على المدفوعات أو Payments & subscriptions. ثم نقوم بالضغط على طرق الدفع أو Payment methods. نقوم بالضغط على إضافة بطاقة خصم مباشر أو بطاقة إئتمانية Add Credit or debit card. يتم إدخال رقم بطاقة الفيزا وال CVC وتاريخ الانتهاء. بعد ذلك يتم فتح لعبة Free Fire ومن خلال متجر الجواهر نقوم بشحن جواهر فري فاير كما نريد لكن يجب التأكد أن رصيد الفيزا الخاص بك يكفي لذلك.

فيديو خطوات شحن جواهر فري فاير عبر الفيزا

عرض شحن جواهر فري فاير الجديد

يمكنك بسهولة وعن طريق موقع شوب 2 جيم دوت كوم شحن الجواهر بسهولة وسوف تحصل على هدايا مجانية وهي شخصية زينه الرائعة وشاحنة عندما تقوم بشحن 150 جوهرة أو اشحن 300 جوهرة وسوف تحصل على شعلة دراكو مجانا كهدية وذلك خلال الفترة من 21 مايو حتى 24 مايو 2021 فلا تفوت هذه الفرصة الرائعة وبادر بشحن جواهر فري فاير الآن.

جوائز فري فاير المذهلة

لكل الناجون عشاق Free Fire هل تريدون الحصول على هاتف IPhone أو Samsung مجانا الآن وبكل سهولة يمكنك ذلك عن طريق المشاركة في أفضل وأسهل مسابقة على الإطلاق وهي مشاركة فيلتر فري فاير ماكس انستجرام حتي يمكنك دخول السحب لكي تربح فرصة الحصول على الجوائز القادمة وهي كالآتي:

سوف يحصل فائز واحد فقط على هاتف أيفون 12 pro، وسوف يحصلون أثنين آخرين على هاتف سامسونج جالاكسي 56 A، وثلاث فائزين سوف يحصلون على هاتف سامسونج جالاكسي 12 A، فلا تدع فرصة الفوز تفوتك وقم بالمشارك في المسابقة الآن من خلال الخطوات التالية وهي لكي يمكنك العثور على فيلتر انستجرام لفري فاير ماكس:

قم بالدخول على تطبيق الانستجرام ثم أكتب في خانة البحث garenafreefiremena. عند الدخول على الصفحة الرسمية لفري فاير على الانستجرام انقر فوق صورة الكاميرا الخاصة بالفلتر كما بالشكل التالي.

شروط مسابقة فلتر انستجرام Free Fire

استخدم الفلتر بحسابك الشخصي وشاركه على منصات التواصل الاجتماعي الخاص بك مع وضع هاشتاج #FreeFireMAX. قم بالإشارة إلى خمسة من أصدقائك وكذلك حساب [email protected] الرسمي. اخيرا يجب التسجيل المسبق في Free Fire max خلال الفترة من 1 يونيو حتى 11 يونيو من العام الحالي

مميزات موقع ” Shop2game ” لشحن جواهر فري فاير

موقع Shop2game هو موقع بسيط وسهل في الاستخدام للغاية ليستطيع استخدامه لاعبي فري فاير سواء الكبار أو حتى الصغار. أنك ستحصل على كمية الجواهر التي تحددها فور دفع ثمنها من خلال وسائل الدفع المتنوعة. موقع Shop2game من أحسن وأفضل المواقع الموثوقة من شركة Garena والتذي يستخدمه عدد كبير من لاعبين فري فاير يوميا. يوفر موقع ” Shop2game ” الشهير عروض رخيصة السعر من أجل شحن جواهر فري فاير مقارنة بباقي المواقع. يمكنك من خلال موقع ” Shop2game ” ربح جواهر فري فاير مجانا مع كل عملية شراء. ستحصل على شحن جواهر فري فاير عن طريق ID من خلال مجموعة من طرق الدفع المتوفرة والسهلة والمضمونة.

جوائز فري فاير حدث الإبادة

هناك الكثير من المميزات الرائعة التي يقدمها موقع شوب تو جيم لجمبع محبي شحن جواهر فري فاير free fire في جميع دول العالم من هذه المميزات:

شرح سلاح وودبيكر 12 داخل فري فاير

الآن يمكنك الحصول على جوائز عديدة من خلال المشاركة في حدث الإبادة ومن أهم هذه الجوائز هي قنبلة ظلال الأرض وهي عبارة عن جوهرة قوة السلحفاة السوداء الغنية عن التعريف، كما يمكنك الحصول على صندوق غنائم الأنياب الثلجية والذي يأخذ شكل النمر الأبيض حيث يعتبر مصدر الطاقة لصندوق المسروقات، ويمكن الحصول على الجائزة الكبرى وهي مزلاجة الزوبعة البراكانية والمصمم على شكل ذيل لوح التزلج ويرجع شكله الرائع حيث أن تصميم مأخوذ من أجنحة العنقاء كما يستخدم سطح لوح التزلج عنصر نمط تنين، فلا تنتظر واشترك في حدث الإبادة وأحصل على جوائز المواجهة حتى يوم 1 يوليو 2021.

يعتبر سلاح وودبيكر 12 واحد من أقوى الأسلحة التي يتمني كل لاعب داخل لعبة فري فاير في الحصول عليه، حيث يستخدم سلاح WOODPECKER12 النقار M21 وكذلك يستخدم ذخيرة من نوع AR، والجدير بالذكر أن هذه السلام لديه قدرات عالية جدا فى اختراق دروع المنافس ومن المعروف أيضا أنه دقيق جدا في قتل أي لاعب أخر، ومن أهم مواصفاته هي:

نسبة الضرر 85%

نسبة معدل إطلاق النار 38%

نسبة البعد 63%

نسبة سرعة إعادة التعبئة 48%

نسبة مخزن الذخيرة 12%

نسبة الدقة فى التصويب 69%

نسبة سرعة الحركة 62%

نسبة اختراق الدروع 75%

من أهم الملحقات الخاصة بسلاح وودبيكر 12 هي كاتم الصوت، الفوهة، المقبض، مخزون.

فري فاير حدث عهد الأصدقاء يوليو 2021

تتوالى مفاجآت Free Fire بحلول عيد الأضحى المبارك حيث تم فتح حدق عهد الأصدقاء عيد الأضحى، ابتدائا من يوم أمس 19 يوليو 2021 والذي سوف يستمر لمدة أربعة العيد حتى يوم 22 يوليو 2021، حيث يتميز حدث عيد الأضحى عهد الأصدقاء أنه يمكنك الحصول على جوائز مجانية عند دعوة أصدقائك للقيام بعملية تسجيل الدخول، والجدير بالذكر أيضا بأن متلقي الدعوة سيحصل على جوائز.

عروض فري فاير المتجر الغامض يوليو 2021

أيها الناجون الرائعون لاعبين فري فاير المميزون الآن

قد أتت العناصر الجديدة المتوفرة على المتجر الغامض الخاص بفري فاير، لا تنتظر وقم الآن بالاشتراك في هذا الحدث المميز لكي تكون واحد ممن سيحصلون على خصومات مميزة تصل إلى 90% على أي عنصر داخل المتجر الغامض، وذلك لمدة عشرة أيام من 19 يوليو حتى 28 يوليو 2021 لذلك بادر بشحن جواهر فري فاير الآن لشراء كل ما تريده من المتجر الغامض بهذا الخصم الخرافي.

أسعار جواهر فري فاير بموقع وان كارد بالريال السعودي

يتميز موقع OneCard بالتقديم خدمة شحن العديد من الألعاب الأونلاين ومن أهم هذه الألعاب لعبة فري فاير، ويوفر الموقع خدمة شحن جواهر فري فاير بأسعار مميزة وإليكم أسعار الجواهر بالريال السعودي:

أقل باقة هي شراء 100 جوهرة بسعر 3.75 ريال سعودي، يليها باقة 210 جوهرة بسعر 7.50 ريال سعودي، ويمكن شراء 530 جوهرة بسعر 18.75 ريال سعودي، أما عن أفضل باقتين فهي 1080 جوهرة بسعر 37.5 ريال سعودي و 2200 جوهرة بسعر 75 ريال سعودي فقط، ويجب أن نعرف أن موقع OneCard موقع معتمد من لعبة فري فاير وموقع Shop2game الرسمي لشحن جواهر لعبة فري فاير.

جوائز حدث عجلة اللهب فري فاير أغسطس 2021

أيها الناجون عشاق لعبة فري فاير الأسطورية هل تريدون الحصول على جوائز مجانية وحصرية ومضمونة دون شرائها؟ الآن يمكنك الحصول على أجنحة طيران المجانية وهذه الفرصة متاحة فقط من خلال حدث عجلة اللهب والتي تستمر لمدة سبعة أيام من 15 أغسطس وحتى 21 أغسطس الحالي فلا تنتظر وقم باستعمال حدث عجلة اللهب للحصول على أجنحة اللهب الاسطورية مجانا بدون استهلاك جواهر فري فاير.

عرض شحن جواهر فري فاير الجديد أغسطس 2021

أيها الناجون عشاق فري فاير الأسطورية أنتم تعرفون أن لعبة فري فاير دوما توفر عروض لشحن جواهر فري فاير وهدايا مجانية، والجدير بالذكر بأنه تتوالي عروض شحن جواهر فري لجميع اللاعبين حيث يمكنك الآن الحصول على الحيوان الأليف نمر سينسي الحصري عند قيامك بشحن 150 جوهرة ويمكنك الحصول على سكن الحيوان الأليف وهو نمر سينسي الثلجي مجانا عن شحن حسابك ب 250 جوهرة من جواهر فري فاير عبر موقع Shop2game أو أي موقع رسمي لشحن جواهر فري فاير وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس 2021 فلا تفوت هذه الفرصة وقم بشحن جواهر فري فاير للحصول على هذه الجوائز الرائعة.

عرض شحن جواهر Free Fire الجديد

هل تريد الحصول على جوائز ومكافآت مجانا؟ هل تريد شحن جواهر فري فاير وبالمقابل تحصل على هداية مجانية؟ إذا عليك شحن جواهر فري فاير لحسابك الآن وذلك للإستمتاع بعرض عرض الشحن الجديد حيث أنه ومنذ هذه اللحظة عرض الشحن الجديد قد بدأ حيث يمكنك الحصول على جوائزة افرد وتفرد مجانا عند شحن 100 جوهرة أو الحصول على سيارة رياضية حفلة بولي مجانا عند شحن 300 جوهرة لحسابك فلا تفوت الفرصة المميزة وحاول شحن جواهر فري فاير الآن حيث أن العرض سيستمر خلال الفترة من 9 نوفمبر وحتى 11 نوفمبر الحالي.