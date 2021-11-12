نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ببجي نيو ستيت ومميزاتها وكيفية اللعب بها تعرف عليها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ببجي نيو ستيت ، شركة KRAFTON قد أطلقت لعبتها الجديدة ببجي نيوستيت PUBG New State الجديدة وهي لعبة لكلاً من هواتف الايفون وهواتف الاندرويد بشكل عالمي، ولعبة ببجي نيو ستيت هي لعبة معارك جديدة والتي هي بمثابة تكملة للعبة ببجي للموبايل التي أُصدرت من نفس الشركة، كما انه اللعبة المتوفرة تجري أحداثها في المستقبل تحديداً عام 2051 بأكثر من 17 لغة مختلفة، برسومات وتحديثات أفضل ومميزات جديدة وسنتعرف عليها في تلك المقالة فتابعونا.

مواصفات ببجي نيو ستيت

تتوفر لعبة PUBG New State الجديدة الآن من خلال متاجر الهواتف المتعددة مثل:-

جوجل بلاي.

جالاكسي ستور لهواتف سامسونج.

متجر آبل للتطبيقات.

ولعبة ببجي الجديدة تدور أحداثها في المستقبل عام 2051،كما أنها تأتي برسومات وأسلوب لعب أفضل، حيث أنها تستخدم نفس آلية اللعب الأساسية في PUBG Mobile والتي هي أن يتنافس 100 لاعب فردي أو كفريق من أربعة لاعبين للنجاة أو الفوز.

كما انه يمكن للاعبين أن يلتقطوا الأسلحة والدروع وأن يقفزوا على المركبات ليستكشفوا الخرائط، وتقدم اللعبة ما يطلق عليه اسم Trunk، وهي خزنة لكي تتيح للاعبين الآخرين تخزين الأسلحة والمسروقات في صندوق العربة.

كيفية اللعب في ببجي نيو ستيت

تحتوي لعبة PUBG: NEW STATE على ثلاثة أوضاع لعب مختلفة:-

وذلك يضم وضعية Battle Royale (والتي تتوفر في سلسلة Troi و PUBG الأساسي وErangel)

كما أن هناك وضع Deathmatch للعب 4 لاعبين ضد 4.

بالإضافة إلى وضع أرض التدريب Training Ground الذي بسببه يتم إتاحة اللاعبين أن يصقلوا مهاراتهم قبل القفز إلى أرض المعركة مباشرة.

أهم عناصر ومميزات لعبة PUBG New State

مميزات اللعبة حسب موقع ببجي نيو ستيت الموقع الرسمي هي كالتالي :-

يوجد باللعبة متجر للطائرات الآلية: حيث يجمع اللاعب أرصدة الطائرات الآلية التي تظهر من خلال الخريطة.

وذلك لكي تستخدم لاحقا لشراء العناصر في متجر الطائرات الآلية.

تخصيص الأسلحة: لكي يمكن للاعبين أن يستولوا على التخصيص للأسلحة المختلفة في الميدان

أو يتمكنوا من شراء عدد التخصيص في متجر الطائرات الآلية، وهي التخصيصات التي لا تُلغى.

كما أن هناك مسدس إشارة أخضر: ومنه يتاح للاعب إعادة الحياة إلى زميل من زملائه في الفريق.

كما أنه قد قالت الشركة المطورة للعبة ببجي نيو ستيت PUBG New State الجديدة أنه :-

اللعبة سوف تمثل الجيل الجديد من العاب الباتل رويال على الهواتف الذكية، وأنها سوف تقدم تجربة لم تتوفر في السابق إلا من خلال ألعاب الكمبيوتر وأجهزة الألعاب كــ PS5، كما أضافت الشركة تثق في تلبية توقعات اللاعبين وأنها ستلتزم بتوفير تجربة أفضل للعب من خلال الهاتف تستمر لسنوات قادمة.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة مواصفات ببجي نيو ستيت الجديدة قد نالت إعجابكم.