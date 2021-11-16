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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي لعبة Roblox وأضرارها على الأطفال والكبار؟ في المقال التالي
أضرار لعبة Roblox على الكبار والصغار، انطلقت لعبة Roblox منذ عام 2006 واشتهرت بين الكبار قبل الصغار لأنها توفر جو من المتعة والتسلية للاعبين ونظرًا للنجاح الكبير الذي وصلت إليه اللعبة قامت الشركة بتوفير نسخة جديدة من اللعبة بعام 2012 لهواتف الأيفون وبعدها بعامين تقريبًا تم توفير نسخة أخرى لهواتف الأندرويد لكي تصبح سهلة الوصول من قبل الكثير من الأشخاص حول العالم حيث أصبح عدد لاعبي لعبة Roblox في العالم حتى الآن أكثر من مليوني شخص ولكن بدء بعض الأشخاص في البحث حول هذه اللعبة لمعرفة المزيد عنها وهنا كانت الصدمة حيث وجد أن لعبة Roblox تضر اللاعبين بصورة مباشرة وخاصةً اللاعبين صغار السن تعرفوا معنا على مخاطر لعبة Roblox لحماية أطفالكم.
مخاطر لعبة Roblox على الصغار والكبار
تستحوذ اللعبة على عقل اللاعب سواء كان كبيرًا أو صغيرًا وتجعله يعيش في العالم الافتراضي الذي يفصله عن العالم الواقعي مما يزيد من خطورة الوضع على الأطفال وخاصةً أنها قد تضر بأخلاقهم مع الوقت وكثرة التعرف على أناس جدد من خلال اللعبة ومن أبرز أضرار Roblox على الصغار والكبار:
- اللعبة تعلن عن بعض الأشياء الغير أخلاقية كما أنها تحتوي على غرف دردشة إذا دخل إليها الطفل يمكن أن يكون فريسة الأشخاص هناك مما يؤدي إلى تضرره الأخلاقي والتعرف على الكثير من الأشياء السيئة.
- تستخدم الشركة المصممة للعبة إعلاناتها على اليوتيوب التي تروج من خلالها للعبة وهي عبارة عن فيديوهات مباشرة للاعبين وهم في مواقف عدائية بينهم وبين بعضهم البعض من أجل جذب الإنتباه لهذا فهي عنيفة على الأطفال.
- تحث على نشر أساليب العنف والعدائية بين الصغار والكبار.
الحماية من لعبة Roblox
بعد التعرف على الأضرار السابقة التي تسببها اللعبة بالتأكيد يرغب الكثير من الأشخاص الآن في معرفة طريقة التخلص من اللعبة وحذفها نهائيًا للوقاية من شر تلك اللعبة ويتم ذلك كالآتي:
- حذف اللعبة من الهاتف بصورة مباشرة.
- وإذا كان الوالدين يرغبان في ترك الطفل للعبة ومراقبته في نفس الوقت يمكن التوجه لموقع اللعبة الرسمي لاختيار اعدادات الحساب ومن ثم الحماية من الإعلانات حتى لا تظهر تلك الإعلانات مرة أخرى للطفل.
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