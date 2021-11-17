نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجميع أجهزة iOS وAndroid تحديثات جديدة على واتساب تعرف عليها وخطوات التفعيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح لتطبيق واتساب بعد التحديثات الجديدة منافسا قوى للتطبيقات الأخرى وعاد كما كان فى الصدارة، فمنذ فترة كبيرة حيث أعلن خبراء شركة واتساب عن طرح عدة مزايا جديدة على تطبيق واتساب وكانت تحت التجريب، وبعد تعطل واتساب فى الفترة الاخيرة وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة ترك تطبيق واتساب عدد كبير من محبيه وذهبوا للتطبيقات الأخرى الا أن خبراء الشركة قد أعلنوا أخيرا عن تفعيل المزايا على التطبيق فعليا، فقد بدأ تطبيق واتساب رسمياً في دعم الميزة الجديدة المعروفة باسم “متعدد الأجهزة”، وبعد ربط الأجهزة الأربعة سوف يتمكن تطبيق واتس أب على سطح المكتب من إستقبال وإرسال الرسائل بشكل طبيعي، وتم طرح الميزة لجميع أجهزة iOS وAndroid بالإصدار التجريبي، وتدعم هذه الميزة عمل تطبيق المراسلات الفورية واتساب على 4 أجهزة مختلفة دون الحاجة إلى وجود إنترنت بالهاتف الذكي الذي تم تسجيل الحساب به، كما سيتم تشفير الرسائل والمكالمات على هذه الأجهزة وبأمان كامل، كما تم طرح عدد كبير من المزايا على التطبيق وأعلن عنها سوف تكون متاحة قريبا جدا.

7 تحديثات جديدة من واتساب قريباً:

1- ميزة إتاحة إرسال واستقبال الأموال عبر واتساب، وسوف يتم وضع ضوابط صارمة لهذا الأمر، بحيث تتم عملية نقل الأموال بشكل آمن ومشفر تماماً.

2- ميزة إخفاء آخر ظهور، وهذه الميزة موجودة بالفعل، إلا أن الجديد بها هو إخفاء آخر ظهور باستثناء بعض الأشخاص الذين يقوم المستخدم باختيارهم.

3- ميزة كشف هوية المتصل، حيث سيطرح WhatsApp ميزته الجديدة لتسهيل وفهم ومعرفة المتحدث وهل هو حساب فردي أم حساب تجاري.

4- ميزة اقتراح الملصقات، حيث سيتم إتاحة الرد على الرسائل بملصقات تتناسب مع الرسائل التي يتلقاها المستخدم، وذلك على غرار فيسبوك وإنستجرام.

5- ميزة قص الصور وتعديلها دون الحاجة إلى برامج خارجية.

6- ميزة المجتمعات، والتي تمكن المسؤولين في المجموعات المختلفة من إنشاء مجموعة داخل المجموعة، مع استمرار الحفاظ على الخصوصية وتشفير الرسائل.

7- ميزة الإستماع إلى الرسائل الصوتية قبل إرسالها، وكذلك وقف تسجيل الرسالة ثم معاودة التسجيل مرة أخرى.

طريقة تمكين متعدد الأجهزة لمستخدمي آيفون:

الضغط على الإعدادات.

اختيار الأجهزة المرتبطة.

اختيار الأجهزة التجريبية المتعددة.

الإنضمام إلى الإصدار التجريبي.

طريقة تمكين متعدد الأجهزة لمستخدمي Android

الذهاب لشريط الأدوات.

الضغط على إعدادات

اختيار الأجهزة المرتبطة.

اختيار الأجهزة التجريبية المتعددة.

ثم الإنضمام للإصدار التجريبي.

تعرف على القيود المفروضة على استخدام ميزة على الواتساب:

لن يتم السماح للمستخدمين إرسال رسائل أو الإتصال عبر أجهزة سطح المكتب في حالة ما إذا كان الطرف الآخر يستخدم إصدار قديم من WhatsApp.

في حالة عدم قيام المستخدم باستخدام هاتفه لمدة 14 يوم، فسوف يتم فصل الأجهزة المرتبطة بشكل تلقائي.

ميزة متعدد الأجهزة عبر واتساب ما زالت غير متوفرة لأجهزة iPad أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

كيفية مغادرة إصدار واتساب التجريبي:

من الجدير بالذكر فقد يشترط لعمل ميزة واتساب على متعدد الأجهزة استخدام أحدث إصدار وهو إصدار ما زال تجريبي، كما يمكن للمستخدمين ترك الإصدار التجريبي في أي وقت لحين عمل الميزة بشكل نهائي، ولمغادرة الإصدار التجريبي، اتبع الخطوات التالية: