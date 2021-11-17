نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 1.7.. إليكم طريقة تنزيل آركين لبوبجي PUBG Karakin 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجى موبايل 1.7، يمكنك الآن تنزيل ببجى موبايل التحديث الجديد بعد أن أعلنت شركة tencent المالكة للعبة ببجى عن إصدار التحديث الأخير 1.7 من أجل إضافة الكثير من المزايا والتحسينات لمنح اللاعبين تجربة لعب ممتعة بمزيد من الإثارة والتشويق بداخل اللعبة، حيث يتضمن التحديث الجديد “PUBG MOBILE XArance 2021″وضع جديد يسمى “عالم الانعكاس” وهو ما يمكن اللاعبين الآن من استخدام وضع القوة الرونية التي تم إضافتها حديثا، حيث يمكن استخدام درع القوة من أجل التحدي فى ساحة القتال.

أهم الإضافات فى تحديث ببجى موبايل 1.7

وضع الانعكاس Mirror Mode

من أهم الإضافات فى التحديث الاخير للعبة ببجى موبايل هو “وضع الانعكاس” حيث ستظهر جزيرة الانعكاس فى اللعبة ثنائية الأبعاد وسيكون فى هذه الجزيرة أبطال من League of Legends فيمكنك من خلال ذلك تغيير شخصيتك بداخل اللعبة إلى vin أو Caitlyn أو Jinxأو Jayce من أجل محاربة أعدائك حيث أن كل شخصية من تلك الشخصيات تحمل أسلحة ومهارات مختلفة عن غيرها.

ميزة الحمل الجديدة Carry Function

هذه الميزة تمكنك فى حال إصابة أحد أعضاء فريقك أو سقوط أحد من الأعداء أن تقوم بحمله ونقله إلى مكان آخر، بعد أن كان فى الإصدار السابق يمكن أما أحياء اللاعبين الذين سقطوا أو القضاء عليهم.

إلى جانب استمرار إتاحة الأوضاع السابقة باللعبة حيث تستمر الشركة المالكة للعبة ببجى فى الاحتفاظ بالأوضاع القديمة مثل أوضاع Vikendi، ووضع Metro Royal ، كما مع وجود ميزة Carry Function الجديدة سيتوفر هناك وضع Runic Power الحديث.

متطلبات تحميل تحديث ببجى موبايل 1.7

نظام الاندرويد: لابد من توافر مساحة تخزينية قدرها 690 ميجا بايت.

نظام IOS: لابد من توافر مساحة تخزينية قدرها 1.68 جيجا بايت.

وأعلنت لعبة ببجي أنها تعمل جاهدة على إصدار أخر إصدار لها عبر متجر جوجل بلاي حتى يتمكن كافة المستخدمين لها من تنزيلها، ويمكن ذلك من خلال جميع هواتف اند رويد الحديثة، وأيضا يمكن استقبال التحديث الجديد عبر الآيفون، كل ما على اللاعبين عمله هو الانتظار والبحث عبر المتجر المتوفر لديهم، إذا تم إدراج التحديث به أم يتبقى القليل من الوقت، وشكرت لاعبيها على دهم المواصل معهم.