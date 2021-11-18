نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجولد جولد” خطوات تثبيت واتساب الذهبي آخر إصدار 2022 whatsapp gold بطريقة سهلة في المقال التالي
لمعرفة خطوات تثبيت واتساب الذهبي آخر إصدار2022 يستحب أولاً معرفة ما هو الواتساب الذهبي وما الاختلاف بينه وبين الواتس اب العادي، ولماذا يقوم بتنزيله العديد من الأشخاص هذه الفترة، حيث تم تحميله من قبل الملايين في الوطن العربي، وذلك لأنه يمتاز بوجود خصائص لا توجد في الواتس العادي، حيث يمكن للشخص رؤية الحالات دون معرفة صاحبها وغيرها من الخصائص المذهلة والمميزة.
خطوات تثبيت واتساب الذهبي آخر إصدار 2022
يوجد العديد من الروابط المتاحة على متصفح جوجل ويمكن التثبيت من خلالها ولكن ليس له وجود على جوجل بلاي وذلك لأنه ليس رسمي وغير موثوق، لذلك سنعرض طريقة تثبيته معاً الآن.
- نقوم بالدخول على متصفح جوجل كروم والبحث عن رابط تثبيت الواتساب الذهبي.
- بعد ظهور عدة نتائج نختار واحد من تلك الروابط.
- يوجد العديد من النسخ الموجودة ومنها يواتساب وفؤاد واتساب وجي بي واتساب وغيرهم من النسخ نختار النسخة المراد تحميلها.
- بعد الضغط على الرابط المخصص بالنسخة التي تم اختيارها سيظهر صفحة يوجد بها زر مكتوب عليه لتحميل البرنامج اضغط هنا.
- نقوم بالضغط عليه سيظهر لنا سؤال” هذا مصدر غير موثوق هل تريد الاستمرار في التحميل” نقوم بالضغط علي نعم.
- بعدها يتم تحميل التطبيق في مكان التنزيلات
- نقوم بالضغط على أيقونة التحميل.
- ستظهر رسالة بتثبيت التطبيق وتضغط تثبيت
- بعدها يتم التثبيت على الهاتف المحمول.
- ثم نقوم بفتحه وإدخال رقم الهاتف وكتابة كود الرسالة لفتحه.
مميزات تثبيت الواتساب الذهبي
- رؤية الحالات دون معرفة صاحبها.
- رؤية الرسائل دون معرفة صاحبها.
- تحميل الصورة الشخصية لأي شخص على الواتساب الخاص بك.
- رؤية الحالات المحذوفة كلها.
- رؤية أي رسالة بعد حذفها.
- تخصيص الحالات.
- الكتابة أو تسجيل صوت دون أن يعرف الشخص المقابل لك انك تكتب الآن
- إخفاء متصل الآن.
- تنزيل الحالات الخاصة بالأخرين.
- نسخ أي كلام على أي حالة أو صورة .
- يمكنك قفل أي محادثة برقم سري أو برمز غلق.
- يمكنك إخفاء أي محادثة في مكان سري.
- يمكن تثبيت أكتر من ٥ محادثات على الواتساب.
- يمكنك إخفاء أسم الشخص الذي تتحدث معه.
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