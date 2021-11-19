نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع قارينا فري فاير شحن جواهر فري فاير أرخص طريقة بالأيدي 2021 Garena Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة قارينا فري فاير شحن هي واحدة من أفضل الألقاب في نوع معركة رويال للهواتف المحمولة. حيث يحتوي متجر اللعبة على الكثير من الأزياء والحزم المتميزة التي يمكن للاعبين الاختيار من بينها من المتجر داخل اللعبة. هنا في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على كيفية إعادة تحميل الماس في Free Fire باستخدام Garena Free Fire لشهر نوفمبر 2021.

قارينا فري فاير شحن

الماس هي عملة متميزة داخل اللعبة من Free Fire يمكن استخدامها لشراء عناصر من المتجر داخل اللعبة. يمكن للاعبين شراء الماس بأموال حقيقية من مركز غارينا الرسمي. الطريقة الأكثر شيوعًا هي استخدام موقع الرسمي، ويعتبر هو موقع الإرسال الأكثر شيوعًا بين اللاعبين.

أرخص موقع شحن فري فاير

يمكن للاعبين اتباع الخطوات الموضحة أدناه لإعادة تحميل الماس في Free Fire:

الخطوة 1: أولاً، عليك الذهاب إلى موقع Garena Free Fire الرسمي.

الخطوة 2: ثم تحتاج إلى إدخال معرف Free Fire Player الخاص بك في المربع أعلاه والنقر فوق إرسال.

الخطوة 3: الآن يمكنك تحديد الملء الذي تريد شراءه على الصفحة الرئيسية.

الخطوة 4: بعد ذلك ستحتاج إلى النقر فوق خيار “إضافة إلى عربة التسوق” أسفل إعادة التعبئة.

سينقلك هذا إلى صفحة الدفع.

يُطلب من اللاعبين بعد ذلك الدفع باستخدام طريقة الدفع على Google Play.

حيث يمكنك إضافة بطاقة خصم / ائتمان على صفحة دفع Google Play وإجراء الدفع.

الخطوة 5: يمكنك إضافة المزيد من الأشياء إلى عربة التسوق أو متابعة عملية الدفع.

الخطوة 6: بعد الدفع الناجح ، سيتلقى اللاعبون عملة اللعبة في حسابهم.

ملحوظة: يقبل متجر غارينا الفيزا، وباي بال ، وسترايب، وماستركارد ، والدفع النقدي عند التسليم.

أكواد شحن فري فاير

توفر اللعبة شحن بطريقة اخرى حيث يمكنك الحصول على العديد من المميزات مثل أكثر من 8000 ألف جوهرة، وأكواد للسكنات، وقنابل وأزياء لشخصيات جديدة، وحصول على أسلحة جديدة حيث يمكنك الفوز بها بسبب تطورها، يمكن الحصول على كل ذلك عن طريق أكواد سكنات فري فاير.

شحن جواهر Free Fire

يوفر المتجر الرسمي اللعبة shop2game الشحن عن طريق الايدي، حيث يقوم الموقع بتوفير عروض دائما ومميزات للاعبين، فهو أمن 100% حيث يتعامل معه جميع محترفين لعبة فري فاير، ونحن ننصح باستخدام المواقع الرسمية للعبة فقط، حتى لا تتعرض لعمليات الاحتيال.