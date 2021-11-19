طريقة تحديث ببجي PUBG MOBILE 1.7 الجديد آركين.. خطوات تنزيل تحديث ببجي الجديد 2021

تحديث ببجي، تعتبر لعبة ببجي واحدة من الألعاب الإلكترونية الأكثر تفضيلاً عند عدد كبير من الأفراد من كافة الفئات والأعمار، حيث أن لعبة ببجي نجحت في تلقي شعبية ضخمة أثناء مدة قصيرة جداً، ولذلك عند قيام شركة ببجي بعمل تحديث جديد للعبة هب عدد كبير جدا من الأشخاص ومحبي اللعبة يتسألون عن تحديث ببجي الجديد 1.7 وكل التفاصيل الخاصة به، وهذا التحديث الجديد الذي تم الإعلان عنه جاء تحت رقم 1.7، وذلك وفقاً لما قامت الشركة القائمة على إدارة لعبة ببجي بالإعلان عنه، إلى جانب ذلك قامت الشركة بالقول أن هذا التحديث سوف يعمل على إضافة الكثير من الخصائص والأدوات المتنوعة التي سوف تجذب اللاعبين وترفع مستوى الإثارة والتشويق داخل اللعبة، ولذلك من خلال السطور التالية سوف نجيب على كافة التساؤلات حول تحديث ببجي الجديد 2021.

تحديث ببجي الجديد 2021

الشركة المالكة للعبة ببجي والقائمة على كافة تحديثات لعبة ببجي تسعى بشكل دائم إلى بلوغ أفضل المستويات وأرقاها في عالم الألعاب الإلكترونية بهدف إعطاء اللاعب تجربة لعب متميزة داخل اللعبة مع مستوى مرتفع من اللعب أثناء الجيم، وحتى تصل إلى هذا الهدف قامت الشركة بإصدار تحديث جديدة للعبة، وقامت الشركة بالإعلان عن صدور التحديث في الشهر الجاري وبالتحديد يوم السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري، وقامت الشركة بالإعلان عن مجموعة كبيرة من المفاجآت التي سوف يدخلها التحديث الجديد على اللعبة، ولهذا فإن اللاعبين حريصين على القيام بتحديث لعبة ببجي فور صدور التحديث، والمفاجأت والجوائز المقدمة من اللعبة إلى اللاعبين الذين قاموا بالتحديث تختلف حسب اسبقية اللاعب، وحتى تحصل على أحد هذه الجوائز يجب عليك تحديث اللعبة في الموعد المحدد.

خطوات تحديث لعبة ببجي

تقوم شركة كرافتون من وقت إلى آخر بعمل تحديث جديد للعبة ببجي وذلك حتى تظل رائدة في مجال الألعاب الإلكترونية، وخطوات تحديث لعبة ببجي كالتالي: