نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID ومعرفة شروط الفوز 10,000 جوهرة مجانا من مسابقة اقفز وغير الخلفية الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير مهمة جدا لكل لاعب يريد الاستمتاع بأفضل تجربة للعبة فري فاير حيث يستطيع اللاعب الذي يمتلك جواهر Free Fire من شراء جميع الأشياء التي يريد الحصول عليها داخل اللعبة كشراء الأسلحة الجديدة وشراء الحيوانات الأليفة وشراء الملابس الخاصة بالشخصية وأيضا جميع العناصر المدفوعة الموجودة في المتجر، كما يستطيع اللعب الذي يمتلك جواهر فري فاير من المشاركة في حدث Luck Royale والمشاركة أيضا في حدث Diamond Spin وذلك لكي يستطيع الحصول على الكثير من الشخصيات النادرة وأفضل الأسلحة النادرة ويمكنهم أيضا الفوز بفرصة ترقيات الأسلحة من خلال هذا الحدث الممتع وأيضا الحصول على مستحضرات التجميل والرقصات الممتعة كل هذا باستخدام الجواهر، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني خطوات شحن جواهر فري فاير من خلال موقع shop2game والحصول على جواهر فري فاير مجانا عند الشراء.

موقع شحن جواهر فري فاير مجانا Free Fire عن طريق ID

يجب العلم بأن من متطلبات شراء وشحن جواهر فري فاير عبر موقع شوب تو جيم شيء واحد فقط وهو معرف اللاعب وذلك لكي تتمكن من شراء وزيادة رصيد عدد جواهر لعبة Garena Free Fire، حيث يمكنك الحصول بكل سهولة على معرف اللاعب وهو ID الخاص بك داخل اللعبة عن طريق تسجيل الدخول بحسابك في لعبة جارينا فري فاير قبل إجراء معاملة الشراء ثم الذهاب إلى إعدادات الحساب ومن ثم نسخ رقم معرف اللاعب لكي تستخدمه على موقع شوب تو جيم الرسمي الخاص بشحن جواهر فري فاير والحصول على جواهر مجانية عند إتمام عملية الشراء وبمجرد الانتهاء من عملية الدفع ستتلقى الجواهر في حساب Free Fire الخاص بك بالإضافة إلى نسبة من الجواهر المجانية.

خطوات شحن جواهر فري فاير مجانا

كما ذكرنا سابقا يجب عليك تحضير معرف اللاعب بشكل صحيح أو حساب فيسبوك الخاص بك المسجل في لعبة فري فاير ثم إتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى رابط موقع Shop2game com لشحن جواهر فري فاير. اختر شعار لعبة Free Fire. حدد طريقة تسجيل الدخول. في حالة اختيار تسجيل الدخول باستخدام معرف اللاعب فيجب كتابة معرف المستخدم الخاص بك داخل اللعبة بشكل صحيح ودقيق، أما في حالة اختيار تسجيل الدخول باستخدام حساب فيسبوك فيجب أن يكون هذا الحساب هو الحساب الذي تم تسجيله على اللعبة في البداية. اختر واحدة من خدمات الدفع مع اختيار العرض المناسب لشحن جواهر فري فاير مع العلم أنك ستحصل على 10% من شحن جواهر فري فاير مجانا، على سبيل المثال إذا قم بدفع مبلغ واحد دولار أمريكي لشراء 100 جوهرة سوف تحصل على 10 إضافية ليصبح عدد الجواهر 110 جوهرة. بمجرد الانتهاء من عملية الدفع سيتم إضافة جواهر فري فاير التي اشتريتها إلى حسابك خلال دقيقة واحدة على الأقل.

جواهر فري فاير مجانا فرصة الحصول على 10,000 جوهرة

إذا كنت تتمني الفوز بأكبر عدد من جواهر فري فاير مجانا فيجب عليك المشاركة في مسابقة اقفز وغير الخلفية أو المكان لتكون واحد من خمس فائزين حيث سيحصل الفائز الاول 10,000 من جواهر فري فاير مجانا أما الفائز الثاني سوف يحصل على 7,000 جوهرة والفائز الثالث سوف يحصل على 5,000 جوهرة والفائزين الرابع والخامس سوف يحصل كل لاعب فيهم على 3,000 جوهرة، فكل ما عليك هو تحقيق شروط المسابقة للفوز بشحن جواهر فري فاير مجانا وهي كالآتي:

يجب تصوير فيديو ونشره على منصات التواصل الاجتماعي.

يجب الإشارة إلى صديق على الأقل ويكون هذا الصديق مشترك في المسابقة أيضا.

يجب استخدام هذا الهاشتاغ #FreeFireBooyahChalleng داخل شرح الفيديو ولا تنسي كتابة الأي دي الخاص بك.

يجب الإشارة إلى الصفحة الرسمية لفري فاير عبر الانستغرام وهي @garenafreefiremena ومتابعة الصفحة لمعرفة الفائزين.

عرض شحن جواهر فري فاير Free Fire

اليوم هو اخر يوم في عرض شحن جواهر فري فاير الجديد حيث يمكنك الحصول على جواهر مجانية عند الشحن وجواهر مجانية في هذا العرض أيضا، إليكم أيها الناجون تفاصيل عرض الشحن الجديد الذي بدأ منذ يوم أمس 19 نوفمبر وسوف يستمر حتى نهاية اليوم 20 نوفمبر حيث يمكنك الحصول على عدد 50 من جواهر فري فاير مجانا بداية من شحن 100 جوهرة ولا تنسي أن موقع Shop2game الرسمي الخاص بشحن الجواهر سوف يعطيك 10% من اجمالي عدد الجواهر مجانا.

تحذير هام: يوجد مجموعة من المواقع والتطبيقات الجديدة الموجود شرحها على اليوتيوب حيث توهمك هذه الطرق أن بإمكانها أن تجعلك تقون بشحن جواهر فري فاير مجانا بأرقام خيالية على سبيل المثال الحصول على 9999,9999 جوهرة، لكن في حقيقة الأمر بأن كل هذه الطرق سواء كانت مواقع أو تطبيقات شحن جواهر فري فاير مخادعة حيث أنه من المستحيل أن تحصل أو تربح على هذا العدد الهائل من الجواهر، فيجب أن ننصحكم بعدم إتباع هذه الفيديوهات أو هذه الطرق ويجب استخدام مواقع معتمدة من لعبة فري فاير مثل موقع mtcgame أو موقع Shop2game الرسمي لشحن الجواهر.

جوائز فري فاير Free Fire Gift

بشرة سارة لكل محبي لعبة فري فاير الآن عندما تقوم بربط حسابك الخاص بتطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك مع حسابك في لعبة فري فاير سوف تحصل على جوائز عديدة مثل صندوق غنائم سلاح الرعب باللون البنفسجي SCAR مجانت أو سوف تحصل على القسيمة الملكية للأسلحة مجانا وكذلك سوف من الممكن أن تحصل على قسيمة الجواهر الملكية مجانا أو سوف تحصل على قسيمة الذهب الملكية مجانا هيا قم بربط حسابك الآن ولا تتردد.